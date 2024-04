Banda de Pau e Corda celebra 50 anos de estrada com novo disco e turnê pelo país



Para celebrar os 50 anos de estrada, a Banda de Pau e Corda faz show de lançamento do álbum comemorativo “Entre a flor e a cruz” (Biscoito Fino) neste sábado (6/4), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. “Belo Horizonte é a nossa segunda cidade, estamos em casa", ressalta o vocalista Sérgio Andrade, que também é percussionista no grupo pernambucano ao lado de Júlio Rangel (viola e vocal), Sérgio Eduardo (contrabaixo), Zé Freire (violão e vocal), Yko Brasil (flauta transversal e pífano) e Alexandre Baros (bateria, percussão e vocal).

O disco conta com as participações de Lenine, Padre Fábio de Melo, Fagner, Marcos Valle e Juliana Linhares e foi produzido por José Milton, que acompanha a banda desde 1973, em parceria com Alexandre Baros. Os arranjos foram feitos por Zé Freire, Zezinho Franco e Waltinho Andrade.

"Além das faixas de ‘Entre a flor e a cruz’, apresentaremos também algumas inéditas e outras que não são, mas que nunca foram gravadas. Tem também as icônicas ‘Areia’, ‘Flor d’água’ e ‘Vivência’, que regravamos nesse disco", detalha Andrade.

Segundo o músico, o Lado B da banda também estará no repertório deste sábado. Ele ainda destaca ainda que a apresentação em BH será importante para a Banda de Pau e Corda. "Estamos com uma série de novidades neste show, o que o diferencia dos demais. O público verá aquela banda de sempre, a qual gosta de assistir, porém com muitas variedades musicais e instrumentais, como é o caso da incursão da sanfona”, explica.

Sanfona chorosa

Andrade afirma que no novo álbum o instrumento foi tocado como na clássica “Flor d’água”, que é uma música tradicional da banda. “Gravamos com o mesmo arranjo, mas tocando a sanfona suave, chorosa, bem à la Dominguinhos. Ficou muito bonito essa incursão do acordeom. E assim, como nessa canção, a sanfona está em outras músicas também", acrescenta.

Os 50 anos da Banda de Pau e Corda foram celebrados em 2023. "Estamos comemorando a data com esse show, e a partir deste ano porque estamos cantando esse disco novo somente agora”, explica o vocalista. "Inclusive, o álbum já está nas plataformas digitais e conta com alguns clipes no YouTube", completa.

Outra novidade para a capital mineira é que o show em BH será gravado. "Não será a gravação de um clipe. Então, não terá que ficar parando a apresentação toda hora. Vamos gravar para colocar no YouTube, como já fizemos com outros shows em Belo Horizonte", explica Andrade.

Carinho por Minas

O músico diz ainda que é uma alegria voltar ao Cine Theatro Brasil Vallourec, que foi o palco no qual a banda escolheu para fazer o show comemorativo dos seus 45 anos. "Estamos voltando para o mesmo teatro. Há muitos anos cultivamos esse grande carinho por BH. Temos toda uma história com o estado de Minas Gerais e com a capital mineira, especificamente falando", ressalta.



Depois de BH, a turnê passará por São Paulo, Brasília, Salvador, Porto Alegre e algumas cidades do interior mineiro.



BANDA DE PAU E CORDA – “ENTRE A FLOR E A CRUZ”

Show de lançamento do álbum neste sábado (6/4), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro). Ingressos: R$ 80 (plateia 1, inteira) e R$ 70 (plateia 2, inteira), à venda no site da Eventim ou na bilheteria do local. Informações: (31) 3201-5211.