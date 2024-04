Nesta sexta-feira, o show do sertanejo Daniel em BH terá uma convidada especial: Jéssica Reis, filha de seu parceiro João Paulo, que morreu aos 37 anos de acidente de carro, em 1997. A tragédia pôs fim a uma das duplas mais queridas do Brasil.



A apresentação no Arena Hall vai relembrar o repertório de João Paulo & Daniel, destacando os maiores sucessos da dupla. “Costumo dizer que ele não partiu. Está conosco, vibrando junto”, diz o cantor. Os dois venderam mais de 5 milhões de discos entre 1995 e 1997.



“Estou apaixonado”, versão de “Estoy enamorado”, do duo latino Donato e Estefano, é quase um hino da dupla. O hit que chamou a atenção do Brasil na trilha sonora da novela “Explode coração”, exibida pela Globo de novembro de 1995 a maio de 1996, vai abrir a noite.



“Quis poder trazer de um jeito diferente um pouco do repertório que fizemos com tanto carinho e com tanta naturalidade ao longo do tempo em que eu e o saudoso João Paulo ficamos juntos. Na realidade, queria fazer uma reunião meio familiar, pois os artistas não só de hoje, como da nossa época, também são parte da nossa família”, diz Daniel.



Sonho realizado

A história da turnê, que comemora os 40 anos de carreira do cantor paulista e homenageia João Paulo, surgiu quando ele escolheu canções e artistas para acompanhá-lo. Houve três tentativas de juntar todo mundo, mas elas não deram certo.



“Foi aí que tivemos a ideia de fazer em São Paulo, na casa de espetáculos Vibra. Convidei novamente alguns amigos e marcamos a data tão esperada. Nos reunimos e fizemos o repertório com que eu tanto sonhava”, relembra Daniel.

Isso ocorreu em dezembro de 2022, com a participação de Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Henrique & Juliano e Fernando & Sorocaba, entre outros. Zé Camillo, pai de Daniel, também subiu ao palco, assim como Jéssica, filha de João Paulo.



“Fizemos uma abertura diferente. Na verdade, o fechamento do show seria com ‘Estou apaixonado’. Porém, invertemos e fizemos a abertura com ela. Ficou muito interessante, com cada um dos amigos fazendo um trecho da canção. Depois nos juntamos todos no palco, comigo fazendo o fechamento”, relembra.



A repercussão foi tão grande que Daniel decidiu levar o show adiante. Ele vem rodando o país – em 2023, apresentou-se em Belo Horizonte. “Tenho o privilégio de voltar à capital mineira, um dos celeiros da música sertaneja, lugar que sempre nos acolheu de braços abertos, que tem carinho especial por nossa história e faz parte dela”, afirma.



Fãs-clubes

O repertório é focado na dupla, mas Daniel também vai cantar destaques de sua carreira solo. “É um show que, modéstia à parte, não vejo passar. Não sinto terminar a vontade do quero mais. É impressionante ver as pessoas cantando. Várias, inclusive, eram de fãs-clubes e ao longo do caminho não puderam mais nos acompanhar, mas fizeram questão de estar presentes nos shows que fizemos pelo Brasil no ano passado e no começo deste”, conta.



O DVD ao vivo, gravado em São Paulo em 2022, contou com 21 convidados. “Estamos viajando pelo Brasil, ainda comemorando esses 40 anos de história. Tenho a certeza de que BH será uma grande noite para mim”, afirma Daniel.



“DANIEL 40 ANOS – CELEBRA JOÃO PAULO & DANIEL”



Show nesta sexta-feira (5/4), às 22h, no Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Abertura dos portões às 20h. Cadeira setor 1: R$ 500 (inteira), R$ 250 (meia) e R$ 250 (meia social, com doação de 1kg de alimento). Cadeira setor 2: R$ 380 e R$ 190. Cadeira superior ouro: R$ 420 e R$ 210. Vendas on-line na plataforma Sympla. A bilheteria da casa abre ao meio-dia.