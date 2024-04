O segundo ciclo do projeto Estudos de Cinema, do Cine Humberto Mauro, quer aterrorizar os espectadores no Palácio das Artes a partir desta sexta-feira (5/4). A mostra “Corpos entregues ao medo: Cinema de possessão” exibe uma seleção de filmes centrados no forte imaginário do terror na telona.



Com curadoria do professor José Ricardo Miranda Jr., as exibições serão divididas em três recortes, com cinco filmes que apresentam narrativas diferentes sobre transformações diante da relação humana com o horror.



“A primeira questão desse tema se remete a corpos entregues ao medo e à possessão. É uma análise de um subgênero dentro do cinema de terror, que é o cinema de possessão, ou seja, a tomada de um corpo por outro elemento, ideia, espírito ou algo demoníaco”, afirma Miranda Jr.



Recortes

Com a temática “Possessão e o estar no mundo”, o primeiro recorte começa com a exibição de “Possessão” (1981), de Andrzej Zulawski, às 15h, de hoje. Neste caso, segundo Miranda Jr., é a possessão como uma ideia. “São personagens que olham um para o outro e não encontram o reconhecimento que eles tinham. Então, é a possessão de uma figura num vínculo afetivo, tendo posse sobre o outro.”



Ainda durante esta tarde, a mostra exibe “Madre Joana dos Anjos” (1961), de Jerzy Kawalerowicz, às 17h15. “Este filme discute uma dimensão psicológica do cinema de possessão, o desejo do ser, uma figura feminina no mundo. Ele traz esse deslocamento da vida interna, do psicológico e a coloca em conflito com o externo”, afirma o professor.



Na próxima sexta (12/4), o projeto continua e exibe “Os demônios” (1971), de Ken Russell, e “Fale comigo” (2022), de Danny Philippou e Michael Philippou, às 15h e 17h15, respectivamente, em alusão ao tema “Mobilizações dos corpos: Possessão e performance”.



“Neste recorte, temos a temática da possessão e da dimensão política. É a ironia da aparente falta de controle de uma pessoa possuída, sendo usada como elemento para estruturar uma certa dimensão de poder”, explica o curador.



Obras contemporâneas

Em meio às obras das décadas de 1960, 1970 e 1980, o recente australiano “Fale comigo”, lançado há menos de dois anos, ganhou destaque na mostra diante do paralelo entre clássico e contemporâneo. “O longa exemplifica uma coisa que é muito clara no filme de exorcismo contemporâneo: como nós estamos em uma nova dinâmica de existência com o digital. Como uma nova materialidade se apresentou para a gente, sem ser perceptível ao toque”, destaca.



Segundo o professor, o filme dos irmãos Philippou discute com profundidade uma certa dimensão da possessão. “De se aproximar dessa percepção de mundo que as novas gerações estão confrontando. A permissão de entrada no corpo a partir do registro obsessivo das coisas, afinal quase toda sessão (de exorcismo) no filme é filmada por celulares”, exemplifica;



No último dia do ciclo, 19 de abril, amantes de terror poderão assistir ao clássico “O exorcista” (1973), sob a perspectiva “Fé, medo e o vazio existencial”. “‘Exorcista’ abarca todas as questões anteriores, ele fala da dimensão política, da dimensão incorpórea e, ao mesmo tempo, corpórea da possessão”, garante Miranda Jr.



No encerramento do projeto, o público poderá participar de palestra homônima à mostra, ministrada pelo professor José Ricardo Miranda Jr., criador da plataforma De Filme em Filme.



PROGRAMAÇÃO

Hoje (5/4) – Tema “Possessão e o estar no mundo”

15h – “Possessão” (1981), de Andrzej Zulawski

17h15 – “Madre Joana dos Anjos” (1961), de Jerzy Kawalerowicz

Sexta (12/4) – Tema “Mobilizações dos corpos: possessão e performance”

15h – “Os demônios” (1971), de Ken Russell

17h15 – “Fale Comigo” (2022), de Danny Philippou e Michael Philippou

Sexta (19/4) – Tema: “Fé, medo e o vazio existencial”

15h – “O exorcista” (1973), de William Friedkin

17h15 – Palestra sobre o tema da mostra

“CORPOS ENTREGUES AO MEDO: CINEMA DE POSSESSÃO”

Mostra no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Hoje e nas próximas sextas (12 e 19/4). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos a partir de 1 hora antes das sessões na bilheteria do cinema. Informações: (31) 3236-7400.



