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MÚSICA CLÁSSICA

Sinfônica de Minas convida pianista e regente portugueses para concerto

Apresentado no Palácio das Artes, programa percorre momentos da música sinfônica dos séculos 19 e 20 com obras de Berta Alves de Souza, Brahms e Rachmaninoff

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Repórter
07/07/2026 17:11

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Bernardo Santos
Além da carreira como solista, o pianista Bernardo Santos desenvolve pesquisas sobre a música portuguesa do século 20, sendo responsável pela edição crítica de obras de Berta Alves de Souza, Frederico de Freitas e Ruy Coelho. crédito: Divulgação

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) recebe, pela primeira vez, o maestro português Rui Miguel Marques para concerto da série "Pianíssimo". A apresentação, que também conta com a participação do pianista português Bernardo Santos, será realizada nesta quarta-feira (8/7), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

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O programa reúne obras de três compositores e pianistas dos séculos 19 e 20: o russo Sergei Rachmaninoff, a portuguesa Berta Alves de Souza e o alemão Johannes Brahms. A abertura será com "Pavana", de Berta Alves de Souza (1906-1997), compositora, pianista, professora e uma das poucas mulheres a reger orquestras em Portugal na primeira metade do século 20. 

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Na sequência, Bernardo Santos interpreta o "Concerto para piano e orquestra nº 2 em dó menor", de Sergei Rachmaninoff (1873-1943). Considerada uma das obras mais conhecidas do repertório para piano, a composição se destaca pela introdução construída sobre acordes em crescendo.

O pianista Bernardo Santos, que já se apresentou em mais de 20 países, volta a dividir o palco com a OSMG, depois de participações anteriores. Além da carreira como solista, ele desenvolve pesquisas sobre a música portuguesa do século 20, sendo responsável pela edição crítica de obras de Berta Alves de Souza, Frederico de Freitas e Ruy Coelho.

O concerto será encerrado com a "Sinfonia nº 4 em mi menor", última obra sinfônica de Johannes Brahms (1833-1897). Composta entre 1884 e 1885, a peça concilia a tradição clássica com uma linguagem harmônica inovadora. Dividida em quatro movimentos, a sinfonia tem como destaque o movimento final, construído a partir de um tema de Bach.

"PIANÍSSIMO"

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Concerto com o pianista Bernardo Santos e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Maestro convidado: Rui Miguel Marques. Nesta quarta-feira (8/7), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

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