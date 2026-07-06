Gêmeos perdidos? Internet compara Gabriel Martinelli com Hailey Bieber
Atacante da Seleção Brasileira virou assunto nas redes sociais por suposta semelhança com a esposa de Justin Bieber
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Durante a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesse domingo (5/7), um jogador chamou atenção por um motivo curioso. O atacante Gabriel Martinelli foi apontado como sósia da modelo Hailey Bieber.
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Para muitos internautas, os dois têm traços faciais muito parecidos, o que fez o assunto rapidamente viralizar. "Tem muita gente falando que o Martinelli parece a Hailey, e pior que lembra mesmo", escreveu um perfil. “Hailey Bieber é a drag queen do Gabriel Martinelli”, brincou outro. Veja algumas postagens::
QUE TUDO !!!— Lyanna Mel DEMI LOVATO SUPREMACY (@GriffsOutfit) July 5, 2026
7 vezes que a Hailey Bieber e o Gabriel Martinelli combinaram looks +@hylentino pic.twitter.com/5vqqUxUMVm
depois que falaram que o martinelli era a cara da hailey bieber eu nao consigo mais desver— lia rosa choque (@paokziu) July 5, 2026
martinelli e hailey twinssssss sim! pic.twitter.com/MxAyR80UYk— giu (@akaangelofmusic) July 3, 2026
sempre que eu olhar para o martinelli , vou lembrar da hailey https://t.co/8cpgSGUekg— d (@buztinbaby) July 2, 2026
A comparação ganhou um novo capítulo quando os internautas lembraram que Justin Bieber, marido de Hailey, segue Gabriel Martinelli no Instagram. "Agora tudo faz sentido", brincou um internauta.
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Na prática, porém, o motivo é outro. Justin acompanha Martinelli desde que o atacante se firmou como um dos principais jogadores do Arsenal, clube inglês do qual o cantor canadense é torcedor declarado. Além do camisa 11, Bieber também segue outros brasileiros, como Gabriel Magalhães e Neymar.
Em entrevista à CazéTV, Gabriel Martinelli contou que Justin Bieber passou a acompanhá-lo depois de um amistoso do Arsenal durante a pré-temporada nos Estados Unidos. Embora não tenha conhecido o artista pessoalmente, alguns companheiros de equipe conversaram com o cantor. Pouco tempo depois, Bieber compartilhou uma publicação do atacante e começou a segui-lo.
"Ele é torcedor do Arsenal. Na pré-temporada passada, quando a gente foi para os Estados Unidos, ele foi ao jogo. Acabei não vendo ele, mas alguns jogadores foram lá e tiraram foto com ele. E agora, no início do ano, ele repostou uma foto minha de um gol que fiz e começou a me seguir", contou.
Hailey Bieber tem raízes brasileiras
A brincadeira também chamou atenção porque Hailey Bieber mantém uma relação próxima com o Brasil. Filha da designer brasileira Kennya Deodato Baldwin e do ator norte-americano Stephen Baldwin, a modelo fala português e frequentemente compartilha momentos ligados à cultura brasileira. Ela já apareceu usando a camisa da Seleção e, nos últimos anos, passou temporadas no país ao lado da família materna.
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Recentemente, Hailey mostrou que o filho do casal, Jack Blues, também tem contato com tradições brasileiras. Nas redes sociais, revelou que o menino experimentou brigadeiro pela primeira vez e já havia registrado outro momento em que ele comia pão de queijo.