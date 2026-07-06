Imprensa brasileira lamenta eliminação da Seleção

A imprensa do Brasil lamentou a eliminação da Seleção da Copa do Mundo de 2026 e criticou as decisões do técnico Carlo Ancelotti, após a derrota para a Noruega que acabou com o sonho de conquistar o sexto título mundial.

Com a derrota de 2–1 para os noruegueses nas oitavas de final, o Brasil encerrou sua pior participação em um Mundial desde que foi eliminado na mesma fase em 1990.

"O sonho do hexa chegou ao fim mais uma vez", afirma o site do jornal O Globo.

"Plano de Ancelotti falha, em estilo que não condiz com a Seleção", critica portal ge. A página ressalta que, embora o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães no primeiro tempo pudesse ter alterado o rumo do jogo, a "realidade mostra que a Seleção apostou alto em um estilo que não condiz com suas tradições e não soube ser letal quando teve chances".

"As substituições no segundo tempo tiraram a força da Seleção, colocaram a Noruega no jogo e o castigo foi fatal".

O portal UOL afirma que o Brasil "atuou de forma pragmática na Copa, contrariando o seu DNA". Ao listar uma série de erros que levaram ao "fracasso" no Mundial, o site lembra que o Brasil teve quatro técnicos durante o ciclo 2022-2026 e também aponta a crise no comando da CBF.

Outros pontos mencionados são o excesso de jogadores veteranos, a falta de meias de criação e a insistência em Neymar, apesar de suas lesões.

O Brasil perdeu para a Noruega por 2–1, com dois gols de Erling Haaland (79 e 89 minutos). Neymar descontou, de pênalti, nos acréscimos.

A Folha de S.Paulo preferiu virar a página e olhar para o futuro: "No improviso, não deu; agora, Ancelotti tem quatro anos para construir um time".

O técnico italiano teve o contrato renovado com o Brasil até a Copa do Mundo de 2030.

A seleção pentacampeã mundial (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) agora acumula seu maior jejum sem ganhar o principal torneio do futebol.

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