Mostra OcupaZap oferece agenda gratuita de teatro, dança e circo

A Zap 18 abre as portas para diferentes linguagens artísticas na Mostra OcupaZap 2026, realizada deste sábado (20/6) a 5 de julho. A programação gratuita integra as comemorações pelos 24 anos do espaço cultural, reunindo seis grupos de teatro, dança e circo.

Apresentada sempre aos sábados e domingos, a mostra terá espetáculos da Cia. Dois em Um, Grupo Teatro Público, Maldita Cia. de Investigação Teatral, Laia Cia. de Danças Urbanas, Grupo Corpo Negro e Coletivo Mambus. Os grupos foram selecionados a partir de chamada pública. Embora tenham participado coletivos de outros estados, os selecionados são todos de Minas Gerais.

Entre os critérios adotados para a seleção, a curadoria buscou contemplar diferentes linguagens artísticas e temáticas contemporâneas. “Uma coisa marcante nessa seleção é que, por mais que a Zap tenha uma veia ligada ao teatro, a gente selecionou trabalhos de dança e de circo. Também pensamos no que representa o teatro em 2026, no que ele pode trazer enquanto espaço de reflexão”, afirma Gustavo Falabella, coordenador-geral e curador do evento.

A abertura será hoje (20/6) com “Os arqueólogos”, da Cia. Dois em Um. Em cena, três arqueólogos estão no futuro e investigam os vestígios e contradições do presente. No domingo (21/6), o Grupo Teatro Público apresenta “Ensaio para uma serenata”, intervenção cênico-musical que aborda a memória e as canções populares.

“Os arqueólogos”, da Cia. Dois em Um, será o primeiro espetáculo da mostra, apresentado no sábado (20/6). Pedro Paulino/Divulgação

No último dia, a programação celebra o aniversário da Zap 18, comemorado em 13 de julho, reunindo apresentações dos grupos de formação da casa, roda de capoeira e sarau aberto ao público.

A ocupação artística é uma prática recorrente na trajetória do espaço, embora o formato atual, com seleção pública e pagamento de cachês, seja mais recente.

“A gente chama de OcupaZap inúmeras ocupações ao longo da nossa existência, mas esse formato, com uma estrutura melhor, é a segunda ou terceira mostra. Infelizmente, é mais raro, porque precisa de mais recursos e de mobilização maior”, explica Gustavo.

Gustavo Falabella é o integrante mais antigo da equipe atual da Zap 18 e acompanha a trajetória do espaço desde 2002. Filho da artista e atual secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Cida Falabella, ele destaca que a permanência da instituição ao longo de mais de duas décadas reflete um percurso marcado por desafios, conquistas e resistência cultural.

“Em tanto tempo, muitas coisas acontecem. A gente tem fases melhores e outras nem tanto, o que está ligado à dificuldade de produzir no Brasil cultura que não seja tão comercial. Há baixo público para as artes da cena, para as artes da presença”, comenta.

Gustavo também destaca a importância de garantir visibilidade às produções artísticas da periferia. “É um desafio estar na periferia de Belo Horizonte há tanto tempo, se envolvendo nesse trabalho e mostrando que esse território também tem capacidade de colocar as suas questões em manifestações artísticas. É uma caminhada de muita resiliência, de muitos desejos que vimos ser realizados e de outros tantos que ainda desejamos que não estejam em caminhos tão distantes das nossas vidas”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (20/6)

“Os arqueólogos” (Cia. Dois em Um)

Domingo (21/6)

“Ensaio para uma serenata” (Grupo Teatro Público)

Sábado (27/6)

“Capítulo 3: nem meu nome eu falo hoje” (Maldita Cia. de Investigação Teatral)

Domingo (28/06)

“Mostra cênica urbana” (Laia Cia. de Danças Urbanas)

Sábado (4/7)

“Mineral ibsen” (Teatro da Fumaça e Sobrilá Cia de Teatro)

Domingo (5/7) - Especial de aniversário

15h30: Roda de capoeira

16h: Cena Teatro Épico Hoje: “Você só trabalha?”

16h30: Cena Zec: “Sobre amores”

17h: Roda de mulheres - Sarau poético cênico

18h: “Relatos interpessoais” (Coletivo Mambus)

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MOSTRA OCUPAZAP 2026

De 20 de junho a 5 de julho. Apresentações aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h, na Zap 18 (Rua João Donada, 18, Serrano). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no local.