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Alta Fidelidade leva discotecagem em vinil para a rua em BH neste sábado

Projeto criado em 2009 ocupa hoje (20/6) a praça em frente à sede da Filarmônica, com entrada franca, após duas edições em parque

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
20/06/2026 02:00

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Multidão se reúne ao ar livre na festa Alta Fidelidade, em Belo Horizonte
Discotecagem 100% vinil é a marca da festa Alta Fidelidade, que se tornou tradição da cena cultural de BH crédito: Yury Oliveira

Na ativa desde 2009 a festa Alta Fidelidade leva neste sábado (20/6) sua discotecagem 100% em vinil para o Barro Preto, na Rua Tenente Brito Melo, em frente à sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

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Gratuito, o projeto chega à rua após anos de desejo e tentativas. Segundo o DJ e produtor Rafael Rosane, a ideia de realizar uma festa com entrada franca sempre existiu, mas não conseguiu ser viabilizada por meio de leis de incentivo. A saída foi colocar o plano em prática a partir da experiência adquirida ao longo dos anos. “Aproveitamos a maturidade enquanto produtores e DJs para realizar esse sonho ‘na tora’”, afirma.

A experiência começou em 2025, com duas edições lotadas no Parque Amilcar Martins. A previsão é de uma nova edição em meio à natureza no segundo semestre deste ano.

“Nas festas gratuitas, temos a possibilidade de agregar mais pessoas. Somos uma festa de 17 anos, temos uma história de sucesso, mas quando a gente faz na rua, de graça, acaba mostrando o trabalho para outras pessoas, então a gente ganha com isso”, afirma Rosane.

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A produção do evento se sustenta principalmente pela venda de comidas e bebidas no local. "Queremos dar um presente para as pessoas, para o nosso público, para a nossa cidade, e trazer a cultura do DJ, do vinil e da música brasileira e de outros lugares para as pessoas relaxarem e desligarem do estresse do cotidiano”, diz o DJ.

A curadoria musical da Alta Fidelidade parte exclusivamente da coleção de discos dos DJs residentes (Zaidan, Kowalsky e Garrel, além de Rafael). A seleção das músicas acontece a partir do que está disponível no acervo de cada um.

“Gosto dessa mistureba que a gente inventou. O que possibilita isso é a limitação que há na nossa coleção. Mesmo tendo muitos discos, continua sendo limitado. A gente não tem de tudo que existe no mundo”, comenta Rafael.

Os DJs tocam basicamente o que querem ouvir. O resultado é a mistura de estilos: boogie, disco, rap, ragga, breaks, funk, rock’n’roll, música brasileira e latina. O público também é diverso. Hoje, a festa reúne pessoas com idade média entre 25 e 55 anos.

“É a música que você tem na palma da mão e não dentro de um celular. A experiência é diferente”, diz Rafael, sem deixar de reconhecer a importância do streaming.

Ventilada desde o início da festa, há quase duas décadas, a volta do vinil ganhou força nos últimos anos e atingiu um novo pico em 2025, quando o mercado fonográfico dos Estados Unidos registrou receita recorde de US$ 11,5 bilhões, com vendas de vinil ultrapassando US$ 1 bilhão pela primeira vez desde 1983.

“O analógico traz de volta a experiência de fazer algo diferente: colocar o disco para rodar, botar a agulha, virar o disco, guardar na capa, cuidar. São processos que trazem uma experiência diferente”, avalia Rafael Rosane.

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ALTA FIDELIDADE

Neste sábado (20/6), das 14h às 22h, na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto. Retirada de ingressos pelo Sympla. Entrada sujeita a lotação. 

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