Aqua, banda da música 'Barbie Girl', anuncia o fim do grupo após 30 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda dinamarquesa Aqua, conhecida pela música "Barbie Girl", anunciou o fim do grupo neste domingo (17).

"Quando você está junto por tanto tempo, também aprende quando é hora de proteger aquilo que criou junto. Para nós, este parece ser o momento certo para dizer adeus, enquanto as memórias ainda estão fortes e enquanto o amor pela música, pela história e uns pelos outros permanece intacto" assinam Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, membros da banda.

Formado em 1995 com o nome Joyspeed, O grupo alcançou o sucesso no fim dos anos 1990, com o lançamento do álbum "Aquarium", de 1997 e já com um novo nome. Além de "Barbie Girl", "Around the World", "Doctor Jones" e "Turn Back Time" também fazem parte da discografia do Aqua.

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Ainda no comunicado, os integrantes afirmaram que decidiram "encerrar o capítulo do Aqua como banda ao vivo" após décadas de apresentações ao redor do mundo, inclusive no Brasil. No entanto, não informou se haverá uma turnê de despedida.