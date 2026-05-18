'Feliz ano velho': o que esperar do musical baseado no livro?
Obra-prima de Marcelo Rubens Paiva ganha adaptação inédita em São Paulo; trilha terá clássicos dos anos 1980, de bandas como Titãs e Barão Vermelho
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O clássico "Feliz ano velho" ganhará a primeira adaptação para os palcos em formato musical. Inspirado no romance de Marcelo Rubens Paiva, também autor de "Ainda estou aqui", o espetáculo estreia em 19 de setembro, em São Paulo (SP).
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Não há previsão para o musical passar por Minas Gerais.
A produção terá direção de Gustavo Barchilon e adaptação de Marília Toledo, a partir do espetáculo original criado por Alcides Nogueira. A história acompanha a trajetória do próprio Marcelo, que teve a vida transformada após um acidente sofrido em 1979 e que o deixou tetraplégico. A partir desse episódio, a narrativa mergulha em temas como reabilitação, reconstrução, afetos e redescoberta.
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Além da carga emocional do texto, a montagem apostará em uma trilha sonora composta por sucessos da música brasileira dos anos 1980. O espetáculo reunirá canções de artistas e bandas como Legião Urbana, Titãs, Lulu Santos e Barão Vermelho.
A direção musical será assinada por Carlos Bauzys, com assistência de Diego Salles. Segundo a produção, a proposta é equilibrar emoção e humor em uma narrativa que conecta diferentes gerações por meio de uma história considerada atual mesmo décadas depois do lançamento do livro.
O anúncio do musical coincide com as comemorações dos 67 anos de Marcelo Rubens Paiva. A obra ganhou ainda mais projeção recentemente após o sucesso internacional de "Ainda estou aqui", adaptação cinematográfica baseada em outro livro do escritor e que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional.
"Feliz ano velho – o musical" ficará em cartaz entre 19 de setembro e 22 de novembro no Teatro Opus Frei Caneca. O espetáculo terá duração de 110 minutos e classificação indicativa de 14 anos. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis.
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Os ingressos já estão disponíveis para venda e custam a partir de R$ 25.