'Feliz ano velho': o que esperar do musical baseado no livro?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O clássico "Feliz ano velho" ganhará a primeira adaptação para os palcos em formato musical. Inspirado no romance de Marcelo Rubens Paiva, também autor de "Ainda estou aqui", o espetáculo estreia em 19 de setembro, em São Paulo (SP).

Não há previsão para o musical passar por Minas Gerais.

A produção terá direção de Gustavo Barchilon e adaptação de Marília Toledo, a partir do espetáculo original criado por Alcides Nogueira. A história acompanha a trajetória do próprio Marcelo, que teve a vida transformada após um acidente sofrido em 1979 e que o deixou tetraplégico. A partir desse episódio, a narrativa mergulha em temas como reabilitação, reconstrução, afetos e redescoberta.

Além da carga emocional do texto, a montagem apostará em uma trilha sonora composta por sucessos da música brasileira dos anos 1980. O espetáculo reunirá canções de artistas e bandas como Legião Urbana, Titãs, Lulu Santos e Barão Vermelho.

A direção musical será assinada por Carlos Bauzys, com assistência de Diego Salles. Segundo a produção, a proposta é equilibrar emoção e humor em uma narrativa que conecta diferentes gerações por meio de uma história considerada atual mesmo décadas depois do lançamento do livro.

O anúncio do musical coincide com as comemorações dos 67 anos de Marcelo Rubens Paiva. A obra ganhou ainda mais projeção recentemente após o sucesso internacional de "Ainda estou aqui", adaptação cinematográfica baseada em outro livro do escritor e que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional.

"Feliz ano velho – o musical" ficará em cartaz entre 19 de setembro e 22 de novembro no Teatro Opus Frei Caneca. O espetáculo terá duração de 110 minutos e classificação indicativa de 14 anos. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis.

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Os ingressos já estão disponíveis para venda e custam a partir de R$ 25.