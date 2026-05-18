Chay Suede estreia hoje novo galã, mas anuncia pausa de novelas

O ator Chay Suede afirmou que vai parar de fazer novelas após "Quem ama cuida", que estreia no horário nobre da TV Globo nesta segunda-feira (18/5).

Um dos rostos mais presentes na faixa das nove, Chay conseguiu quatro protagonistas em apenas sete anos. A repetição dele nas novelas virou piada na internet, onde dizem que a Globo alterna seus mocinhos entre Chay, Cauã Reymond e Nicolas Prattes.

"Embora eu tenha amor por esse formato, a rotina é cansativa. Eu havia dito antes que faria um intervalinho das novelas, e consegui mais ou menos, mas a partir do ano que vem vou dar uma guinada em outros projetos", diz ele à Folha, sem detalhar os planos futuros. Chay tem contrato fixo com a Globo.

Além de se dedicar a formatos diferentes, o ator diz que quer ter mais tempo com a família. Chay é casado com a também atriz Laura Neiva, e pai de três crianças.

Em "Quem ama cuida", o ator interpreta Pedro, advogado que se encanta por Adriana, a mocinha de Leticia Colin, após ela e a família perderem a casa em uma enchente.

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Antes, Chay fez Mavi em "Mania de você", de 2024, considerada uma das novelas de maior fracasso no horário nobre, o Ari de "Travessia" (2022), e Danilo em "Amor de mãe", de 2019.