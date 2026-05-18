Jesuíta Barbosa e diretor-assistente de 'O agente secreto' em novo filme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As filmagens de “Sábado morto”, terceiro longa-metragem do diretor Leonardo Lacca e estrelado por Jesuíta Barbosa e Malu Falangola, já começaram. A produção será rodada ao longo de cinco semanas entre Recife e a região de Arcoverde, no interior de Pernambuco.

O filme é uma produção da Cinemascópio e da Trincheira Filmes, que já realizaram juntos os premiados “Permanência” e “Seu Cavalcanti”. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, conhecida por seu trabalho em longas reconhecidos nos circuitos nacional e internacional.

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A trama acompanha Diogo, médico residente no Recife interpretado por Barbosa. Ele precisa retornar ao sertão pernambucano após anos afastado por causa de um acontecimento familiar inesperado. Ao lado da esposa, Aline, vivida por Falangola, ele reencontra a mãe, Terezinha, que busca respostas sobre fatos recentes.

O reencontro familiar faz com que lembranças, desconfortos e segredos comecem a emergir na história. O elenco conta ainda com Múcia Teixeira e Matteus Cardoso.

Leonardo Lacca, que também assina o roteiro, comentou sobre a produção. "Tem sido muito especial ver o universo de Sábado Morto ganhar vida ao lado de atores maravilhosos", disse. "É maravilhoso realizar mais um trabalho em parceria com Emilie, além de uma equipe técnica incrível."

Lacca trabalha como diretor, roteirista e preparador de elenco há 20 anos. Ele foi diretor-assistente em “Bacurau”, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, e em “O agente secreto”, indicado a quatro categorias no Oscar 2026. Também atuou como preparador de elenco em filmes como “Aquarius” e “O som ao redor”.

A produtora Emilie Lesclaux fundou a Cinemascópio em 2008. Ela produziu filmes selecionados para a Competição Oficial do Festival de Cannes, incluindo “Aquarius” (2016), “Bacurau” (2019), “Retratos fantasmas” (2023) e “O agente secreto” (2025).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.