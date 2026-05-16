Ludmilla empolga o público em show na Praça da Estação neste sábado (16/5)

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Ludmilla colocou fogo na Praça da Estação na noite deste sábado (16/5). Literalmente, diga-se. Foi com um show de pirotecnia que a Rainha da Favela deu início a sua apresentação na segunda noite do Sistema S. Um público estimado em 15 mil pessoas não demorou a emendar o refrão de “Onda diferente”: “Então sai sai sai da minha frente”

“Boa noite, Beagá. Lembro que vinha aqui desde que era MC Beyoncé”, cumprimentou ela, fazendo referência ao início da carreira, mais de uma década atrás. Com um show “para todo mundo”, mandou logo “Verdinha”, o funk com letra sobre maconha.

Ludmilla sempre jogou nas 11. Se o show começou em clima do funk, logo ela chegou nas baladas com “A boba fui eu” e “Dopamina”. A cantora tem cancha para grandes públicos. Com tudo a que tem direito – projeções, fogo, explosões, banda, DJ e meia dúzia de dançarinos – ela não precisou se esforçar muito para ganhar uma plateia que canta suas músicas do início ao fim.

Um momento de impacto do show teve início com um vídeo que mostra o nascimento de sua filha, Zuri. A menina, fruto de seu casamento com Brunna Gonçalves, completou um ano anteontem (14/5). O vídeo do parto foi o mote para Ludmilla cantar a pop “Paraíso”, em que declara seu amor à mulher e à filha.

O segundo dia de shows da Semana S na tarde deste sábado (16/5) começou com “Música de brinquedo”, que une o Pato Fu e o Grupo Giramundo. Não importa quantas vezes se vê, é sempre uma delícia assistir à banda tocando hits só com instrumentos para crianças.

“Rock and roll lullaby”, canção de ninar lançada por BJ Thomas, há mais de 50 anos, levou o público, adultos e crianças, a entoar o “sha na na na”. John Ulhoa brincou bastante com a plateia. Chegou a fazê-la entoar um sonoro béééé para anunciar “Ovelha negra”. Outros sucessos em versões bem-humoradas foram “Private Idaho”, da banda B-52s, e “Severina Xique Xique”, de Genival Lacerda.

A apresentação terminou com “Frevo Mulher”, sucesso de Zé Ramalho que faz todo o mundo, banda, público e os bonecos Groco e Ziglo, cantar e dançar.

Iniciativa do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac, Sindicatos Empresariais e CNC, o evento teve início na sexta (15/5) com a dupla Gian & Giovani e o pagodeiro Dilsinho. Neste domingo (17/5), a Semana S deve levar uma multidão para a Praça da Estação. No auge da popularidade, Ana Castela fecha o evento, a partir das 17h30.

A agenda da Semana S neste domingo (17/5) começa às 9h, com Feirão de Empregos no Espaço Centoequatro. Ao longo do domingo haverá, em toda a região da Praça da Estação, uma série de iniciativas gratuitas. Além de espaço de lazer e de bem-estar, o público também, poderá assistir a apresentações de dança e teatro.

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Para quem for ao evento, uma dica é a apresentação da Cia. Base. Às 15h, o grupo de dança vai fazer uma performance na fachada (isso mesmo, no ar) do histórico edifício Itatiaia.