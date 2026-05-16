Assine
overlay
Início Galeria

Ludmilla em BH: veja imagens do show na Praça da Estação

E
Estado de Minas
  • Show da cantora Ludmilla lotou a Praça da Estação com direito a projeções, fogos e explosões
    Show da cantora Ludmilla lotou a Praça da Estação com direito a projeções, fogos e explosões Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Ludmilla colocou fogo na Praça da Estação na noite deste sábado (16/5)
    Ludmilla colocou fogo na Praça da Estação na noite deste sábado (16/5) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Show começou em clima do funk e logo chegou nas baladas com
    Show começou em clima do funk e logo chegou nas baladas com "A boba fui eu" e "Dopamina" Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Público cantou as músicas da artista do início ao fim show
    Público cantou as músicas da artista do início ao fim show Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Show contou com projeções, fogos e explosões
    Show contou com projeções, fogos e explosões Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Show da artista agitou o público na noite deste sábado (16)
    Show da artista agitou o público na noite deste sábado (16) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay