Ludmilla em BH: veja imagens do show na Praça da Estação

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Show da cantora Ludmilla lotou a Praça da Estação com direito a projeções, fogos e explosões Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ludmilla colocou fogo na Praça da Estação na noite deste sábado (16/5) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Show começou em clima do funk e logo chegou nas baladas com "A boba fui eu" e "Dopamina" Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Público cantou as músicas da artista do início ao fim show Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Show contou com projeções, fogos e explosões Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Show da artista agitou o público na noite deste sábado (16) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press