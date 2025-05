Shows, palestras e feirão de empregos: veja o que esperar da Semana S

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Entre os dias 14 e 17 de maio, o Sistema Fecomércio MG vai realizar a Semana S no Expominas, em Belo Horizonte. Gratuito e voltado para toda a família, o evento terá uma programação intensa que inclui feirão de empregos, serviços e atendimentos gratuitos de saúde, beleza e moda, oficinas de gastronomia, palestras com especialistas renomados, atrações culturais e musicais. A iniciativa é voltada para trabalhadores do setor de comércio de bens, serviços e turismo, além do público em geral que busca qualificação, acesso a atendimentos básicos de saúde e novas oportunidades de emprego.



Durante os quatro dias, os visitantes vão poder participar de atividades pensadas para diferentes públicos, com ações específicas para mulheres, homens, jovens e crianças.

Shows, rodas de conversa e debates

Embora a maior parte da programação seja gratuita, os shows do Raça Negra, na sexta-feira (16/05), e de Daniel, Timbalada com Juventude Bronzeada e Barões da Pisadinha, no sábado (17/05), demandam a doação no valor de R$ 25,00 para cada data. Toda a quantia arrecadada vai ser destinada ao programa Sesc Mesa Brasil. Já as demais atrações são gratuitas e não necessitam da retirada de ingresso.



Para assistir aos shows do Raça Negra (16/05), Daniel, Timbalada com Juventude Bronzeada e Barões da Pisadinha (17/05) é preciso pagar um valor simbólico de R, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil Divulgação Sistema Fecomércio MG

Programação

No dia 14 de maio, haverá uma roda de chorinho gratuita com o grupo Choro do Jura. Já no dia 16 de maio, o público vai poder curtir o show da consagrada banda Raça Negra. No dia 17 de maio, a programação cultural se encerra com uma celebração especial pelos 30 anos do projeto Minas ao Luar, trazendo ao palco os shows de Barões da Pisadinha, Timbalada, Juventude Bronzeada e Daniel.



Além dos shows, o evento vai contar com debates e rodas de conversa. No dia 15 de maio, será realizada uma mesa temática reunindo o DJ WS da Igrejinha, o Coletivo A Bronka e o MC Saci, com mediação dos artistas Danny Mendes e Roger Deff. Eles vão discutir os desafios e as oportunidades para jovens que atuam no mercado artístico e cultural. Ainda no mesmo dia, será realizada uma palestra da DJ Black Josie sobre a importância do soul music e sua influência na Música Preta Brasileira.



Para o público infantil o evento vai contar com o show “Maria Clara e JP: Brincar e Imaginar, o Show!”, além de oficinas lúdicas, jogos educativos, contação de histórias e brinquedoteca. As crianças ainda vão viver experiências interativas com realidade virtual e robótica, enquanto os pais aproveitam outras atividades do evento. A ideia é garantir um ambiente acolhedor e divertido para todas as idades.

Emprego e capacitação profissional

A programação da Semana S ainda contempla atividades de qualificação profissional. Entre os destaques estão as palestras de Nath Finanças e Itamar Vieira Junior. Nath Finanças, empresária, escritora e criadora da plataforma Nath Play, sobe ao palco no dia 14 de maio para compartilhar dicas de educação financeira básica voltadas para a organização pessoal e o planejamento de carreira. No dia 15 de maio, o premiado escritor Itamar Vieira Junior, autor dos livros “Torto Arado” e “Salvar o Fogo”, vai falar sobre sua trajetória literária e sobre o papel da escrita como ferramenta de transformação social.

Feirão de empregos: mais de 10 mil vagas de trabalho

Um dos grandes pilares da Semana S será o Feirão de Empregos, que vai reunir empresas de diferentes setores oferecendo mais de 10 mil vagas de trabalho no comércio de bens, serviços e turismo. Durante o evento, os participantes vão poder entrar em processos seletivos no próprio local, alguns com contratação imediata, apresentar seus currículos diretamente para recrutadores e fazer networking. O feirão vai acontecer entre os dias 15 e 16 de maio e para participar é necessário fazer a inscrição e o agendamento do horário clicando aqui!



O portal Rede de Carreiras também vai estar com o acesso liberado, onde serão disponibilizadas vagas atualizadas para quem preferir continuar a busca de forma on-line. O objetivo é dar suporte completo tanto para quem procura o primeiro emprego quanto para quem deseja se recolocar no mercado.



Além disso, vão ser realizadas oficinas práticas, como a de elaboração de currículos, focada em como construir um documento atrativo para o mercado de trabalho. Um teste de mapeamento de perfil comportamental ajudará os participantes a identificarem seus pontos fortes e habilidades profissionais para quem deseja aprimorar sua comunicação e postura em processos seletivos.



A Semana S vai oferecer ainda diversos serviços de apoio ao trabalhador. Sendo possível emitir a nova identidade com CPF, obter orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, receber atendimento para requerimento do seguro-desemprego e fazer cadastro de vagas pelo SINE. No espaço Imagem de Sucesso, os participantes também vão poder cuidar da aparência, realizando corte de cabelo, maquiagem básica e tirando fotografias para utilizar em currículos ou perfis profissionais nas redes sociais, tudo gratuitamente.

Innovation Day: palestras sobre inovação e transformação digital

Para participar o Innovation Day é preciso pagar um valor simbólico de R, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil Divulgação Sistema Fecomércio MG

O Innovation Day promete ser um dos destaques do evento, reunindo especialistas e lideranças empresariais para discutir os caminhos da inovação no setor de comércio, serviços e turismo. Com uma série de palestras e painéis, o encontro vai acontecer no dia 16 de maio, com acesso gratuito mediante inscrição prévia, que podem ser feitas gratuitamente por meio do site oficial da Semana S.

A iniciativa faz parte da estratégia da Fecomércio MG de fomentar o empreendedorismo inovador e impulsionar a transformação digital nas empresas mineiras. O Innovation Day vai ser um espaço de conexão entre profissionais, empresários, startups e instituições de ensino, promovendo o intercâmbio de ideias e o fortalecimento do ecossistema de inovação no estado.

A programação inclui nomes como Antônio Augusto Junho Anastasia, Ministro do Tribunal de Contas da União, Giuliana Marrone, jornalista e especialista em ESG, Fabio Adegas Faccio, Diretor-Presidente da Lojas Renner S.A e muito mais. Com temas que vão de inteligência artificial à inovação no varejo, o Innovation Day visa inspirar e oferecer ferramentas para empresários se adaptarem às novas dinâmicas de mercado.

Clique aqui para retirar sua entrada

Experiências gastronômicas na Arena do Conhecimento



Profissionais do Senac vão ministrar oficinas e palestras sobre diversos temas de gastronomia Divulgação Sistema Fecomércio MG

Para quem deseja aprender mais sobre gastronomia e até mesmo testar seus conhecimentos e habilidades vai encontrar na Semana S uma programação recheada de atividades. Todos os dias, profissionais do Senac vão ministrar palestras com temas variados na Arena do Conhecimento. A instituição levará também ao Expominas duas unidades móveis, que vão ser palco de diversas oficinas. A carreta-escola de Panificação e Confeitaria será utilizada pela primeira vez em uma atividade pública.



Profissionais e amadores vão poder participar de dois desafios. Com o objetivo de valorizar e qualificar a coquetelaria, incentivando o uso responsável dos ingredientes, a troca de conhecimentos e o empreendedorismo, vai haver edições de UFC (Ultimate Fight Cocktail Senac), coordenado pelo mixologista Victor Quarenta.



Já sob o comando do renomado chef Ronie Peterson, o Desafio Culinário vai testar as habilidades técnicas e a agilidade na cozinha. Os participantes previamente inscritos vão ter a chance de colocar seus conhecimentos à prova em um momento de aprendizado intenso e cheio de adrenalina! As senhas para participar serão retiradas durante o evento.

Unidades Móveis de Saúde disponíveis para todos

Um dos grandes destaques da Semana S vai ser a presença das Unidades Móveis de Saúde do Sesc em Minas. Os serviços gratuitos disponíveis vão incluir aferição de pressão arterial, orientações médicas, auriculoterapia, bioimpedância, além de exames oftalmológicos e odontológicos por meio das unidades MedSesc Oftalmologia e OdontoSesc. Para agendar esses exames, acesse a página da Semana S.



Durante o evento da Semana S, as Unidades Móveis de Saúde do Sistema Fecomércio vão estar presentes para realizar exames e atendimentos gratuitos à população Divulgação Fecomércio MG

Também serão realizados atendimentos voltados à saúde do homem, com consulta de enfermagem incluindo a realização de testes rápidos (perfil lipídico, glicemia capilar, colesterol e PSA), orientação sobre câncer de próstata, consulta com cardiologista com a realização de eletrocardiograma e avaliação de resultado de exames.



Além disso, atividades físicas orientadas serão oferecidas ao longo do dia, incentivando a prática de exercícios como forma de promoção de saúde e bem-estar.