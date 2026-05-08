‘Velório à brasileira’ e ‘Luz do túnel’ voltam ao cartaz em BH
Produções mineiras ocupam os teatros da capital neste fim de semana, abordando temas que passam pelo cotidiano brasileiro e a luta antimanicomial
compartilheSIGA
Dois espetáculos com propostas distintas ocupam os palcos de Belo Horizonte neste fim de semana. O Teatro Marília recebe uma nova montagem de “Velório à brasileira”, comédia de Aziz Bajur (1938-2022). Já no João Ceschiatti, no Palácio das Artes, “Luz do túnel” aborda saúde mental e luta antimanicomial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O primeiro estreou em 2009 e não fazia temporada em Belo Horizonte desde a pandemia, quando a Foco 6 Produções passou a investir em “Alfredo virou a mão”. Agora, a montagem retorna com parte do elenco original e novos nomes da cena mineira.
Leia Mais
Alinne Lacerda, Bruno de Moura, Beth Grandi e Luiz Henrique Moura são integrantes da formação original que retomam seus papéis; Ernane Campos, Fred Coelho e Daniele Fortunato são os novos nomes do elenco. Danielle já havia participado da montagem anterior como stand-by e agora passa a integrar oficialmente o elenco.
Para o ator Luiz Henrique Moura, que assina também as funções de diretor e produtor, o reencontro do grupo em cena dita o clima da montagem. “A gente está fazendo uma festa. A grande verdade é essa. É uma festa em cena. Porque está muito divertido, está muito gostoso”, diz.
Na trama, o personagem principal morre e, durante o velório, familiares e amigos descobrem que ele e dois amigos ganharam na Mega-Sena. O problema é que o bilhete premiado desapareceu.
“Os outros só tinham um rascunho. Aí fica aquela coisa: o cara está morto, onde ele colocou o bilhete? Cadê o bilhete premiado? Os personagens reviram a casa inteira procurando, até dentro da cueca do morto”, conta Luiz.
Já “Luz do Túnel”, da companhia Flor de Maio Teatro, estreou neste ano durante a programação da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. A peça acompanha Celeste, mulher grávida que, após ser abandonada pelo companheiro, acaba internada em um hospital psiquiátrico.
Formado em Itabirito por Bárbara Sill, Larissa Ribeiro, Julia Castro e Milena Muniz, o grupo carrega no nome uma tradição da cidade mineira. Todo dia 30 de abril, são colocadas florzinhas amarelas nas janelas, com a ideia de que Nossa Senhora passe e abençoe a casa. “É um costume muito forte em Itabirito”, explica Larissa Ribeiro.
A montagem surgiu a partir de pesquisas sobre o Hospital Colônia de Barbacena e também de histórias pessoais das integrantes do grupo. Na trama, Celeste passa a ser tratada como louca pelos moradores da cidade por causa da gravidez e da relação que mantém com a espiritualidade.
A atriz afirma que o espetáculo costuma despertar identificação no público, com relatos de espectadores que compartilham experiências familiares parecidas após as apresentações.
“Sempre vem alguém conversar e contar que teve algum parente internado, mas que isso nunca era falado dentro da família. Muitas vezes as pessoas apagam essas histórias e nem sabem exatamente porque aquela pessoa foi internada”, observa. “Toda vez que a gente apresenta, rememora isso. É uma maneira de reforçar que as pessoas precisam de cuidado, afeto e acolhimento”, diz.
Outros espetáculos
>>> “Os quatro distintos”
A peça “Os quatro distintos” será apresentada nesta sexta-feira (8/5), às 20h, no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1537, Centro). O espetáculo aborda inclusão e diversidade, a partir da história de quatro amigos. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), pelo Sympla.
>>> “A guitarra mágica”
A Praça da Assembleia (Av. Olegário Maciel, 2161, Santo Agostinho) recebe, no sábado (9/5), programação gratuita do Teatro em Movimento para Crianças. O destaque é o espetáculo “A guitarra mágica”, às 19h, que mistura Mozart, rock e universo gamer. As atividades começam às 17h, com oficinas e pintura facial. Entrada gratuita.
>>> “Voz”
O Grupo Cultura do Guetto apresenta a mostra coreográfica “Voz”, no sábado (9/5), às 16h e às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1321, Centro). Entrada gratuita, com retirada pelo Sympla e na bilheteria.
>>> “Os sobreviventes”
O espetáculo “Os sobreviventes”, adaptação de conto de Caio Fernando Abreu, será apresentado desta sexta-feira (8/5) a domingo (10/5), no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). Sessões às 20h, na sexta e no sábado, e às 19h, no domingo. Ingressos a R$ 60 e R$ 30 (meia), pelo Sympla.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
https://www.em.com.br/cultura/2026/05/7413824-festival-quatro-estacoes-tem-atracoes-gratuitas-de-teatro-musica-e-danca.html