Pai de Shakira recebe alta após isquemia e se recupera na Colômbia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário William Mebarak, pai de Shakira, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (5) e se recupera em casa, em Barranquilla, Colômbia. Aos 94 anos, ele havia sido internado após sofrer uma isquemia no sábado (2), poucas horas antes da apresentação da cantora na Praia de Copacabana, no Rio.

Mebarak ficou 24 horas sob observação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no norte da cidade. Em seguida, foi transferido para um quarto, onde permaneceu por mais um dia. Após novos exames, recebeu liberação para seguir o tratamento em casa, segundo a imprensa colombiana.

De acordo com o jornal El País, a evolução clínica foi considerada favorável pela equipe médica. Fontes próximas à família afirmaram à rádio Blu que o empresário continuará sob cuidados especializados ao lado da esposa, Nidia Ripoll.

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O megashow de Shakira no Todo Mundo no Rio, começou com cerca de uma hora de atraso. Inicialmente, a equipe da cantora citou apenas um "problema pessoal". A revista Hola informou posteriormente que a situação estava relacionada ao estado de saúde do pai. A cantora, que tem viajado com frequência para Colômbia, subiu ao palco e apresentou para uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas.