Além de Augusto Cury: conheça outros autores brasileiros best-sellers

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O nome de Augusto Cury é um fenômeno no mercado editorial brasileiro, com mais de 25 milhões de livros vendidos apenas no Brasil sobre inteligência emocional e autoconhecimento. No entanto, o país possui outros gigantes da literatura que, assim como ele, movimentam multidões de leitores e alcançam números impressionantes nas livrarias.

Esses escritores atuam em gêneros variados, da ficção à não ficção histórica, passando pelo público infantojuvenil. Seus trabalhos não apenas dominam as listas de mais vendidos, mas também se transformam em filmes, séries e produtos licenciados, mostrando a força da produção literária nacional.

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Fenômenos de vendas que você precisa conhecer

Paulo Coelho

Talvez o autor brasileiro mais conhecido no mundo, com mais de 320 milhões de cópias vendidas globalmente. Sua obra mais famosa, "O Alquimista", é um sucesso traduzido para mais de 80 idiomas. Seus livros misturam espiritualidade e ficção em narrativas que cativam leitores em diferentes culturas.

Paulo Coelho, o autor brasileiro mais conhecido no mundo, mencionado entre os fenômenos de vendas da literatura nacional. Matej Divizna/Getty Images

Mauricio de Sousa

O criador da "Turma da Mônica" é um dos maiores nomes do mercado editorial do país. Suas revistas em quadrinhos e livros já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de exemplares publicados desde a década de 1960. Ele formou gerações de leitores e consolidou um império editorial que continua relevante.

Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, é destaque entre os fenômenos da literatura nacional, com bilhões de exemplares vendidos. Divulgação

Thalita Rebouças

No universo infantojuvenil, Thalita Rebouças é um nome absoluto. Com mais de 2,5 milhões de livros vendidos, ela conquistou o público jovem com uma linguagem direta e divertida. Obras como "Fala Sério, Mãe!" e "Tudo por um Pop Star" viraram filmes de sucesso, ampliando ainda mais seu alcance.

Escritora brasileira que faz parte da nova geração de fenômenos de vendas do mercado literário nacional. Divulgação

Laurentino Gomes

Provando que a não ficção também vende milhões, o jornalista Laurentino Gomes transformou a história do Brasil em best-seller. Sua trilogia sobre o século 19, composta por "1808", "1822" e "1889", já vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Ele popularizou temas complexos com uma narrativa envolvente e acessível.

Laurentino Gomes, o jornalista que transformou a história do Brasil em best-seller, é um dos fenômenos literários do país. Vilma Slomp/Divulgação

Carla Madeira

Representando a nova geração de best-sellers, Carla Madeira conquistou o público com o romance "Tudo é Rio". Lançado de forma independente em 2014 e relançado por uma grande editora em 2021, o livro se tornou um fenômeno de vendas, puxando o sucesso de outras obras da autora, como "A Natureza da Mordida".

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Carla Madeira, autora de "Tudo é Rio", integra a nova geração de best-sellers da literatura nacional. Letra em Cena/Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.