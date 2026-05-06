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Além de Augusto Cury: conheça outros autores brasileiros best-sellers

O mercado editorial brasileiro tem outros fenômenos de vendas que talvez você não conheça; veja quem são os escritores que vendem milhões de livros

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
06/05/2026 17:24

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Além de Augusto Cury: conheça outros autores brasileiros best-sellers
Laurentino Gomes e Carla Madeira, autores que se destacam como fenômenos de vendas na literatura brasileira. crédito: Vilma Slomp/Divulgação Letra em Cena/Divulgação

O nome de Augusto Cury é um fenômeno no mercado editorial brasileiro, com mais de 25 milhões de livros vendidos apenas no Brasil sobre inteligência emocional e autoconhecimento. No entanto, o país possui outros gigantes da literatura que, assim como ele, movimentam multidões de leitores e alcançam números impressionantes nas livrarias.

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Esses escritores atuam em gêneros variados, da ficção à não ficção histórica, passando pelo público infantojuvenil. Seus trabalhos não apenas dominam as listas de mais vendidos, mas também se transformam em filmes, séries e produtos licenciados, mostrando a força da produção literária nacional.

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Fenômenos de vendas que você precisa conhecer

Paulo Coelho
Talvez o autor brasileiro mais conhecido no mundo, com mais de 320 milhões de cópias vendidas globalmente. Sua obra mais famosa, "O Alquimista", é um sucesso traduzido para mais de 80 idiomas. Seus livros misturam espiritualidade e ficção em narrativas que cativam leitores em diferentes culturas.

Homem calvo com óculos e barba, camisa escura, sentado em cadeira bege, sorrindo.
Paulo Coelho, o autor brasileiro mais conhecido no mundo, mencionado entre os fenômenos de vendas da literatura nacional.Matej Divizna/Getty Images

Mauricio de Sousa
O criador da "Turma da Mônica" é um dos maiores nomes do mercado editorial do país. Suas revistas em quadrinhos e livros já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de exemplares publicados desde a década de 1960. Ele formou gerações de leitores e consolidou um império editorial que continua relevante.

Mauricio de Sousa sorri cercado por Monica, Cebolinha, Magali e outros personagens da Turma da Mônica.
Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, é destaque entre os fenômenos da literatura nacional, com bilhões de exemplares vendidos.Divulgação

Thalita Rebouças
No universo infantojuvenil, Thalita Rebouças é um nome absoluto. Com mais de 2,5 milhões de livros vendidos, ela conquistou o público jovem com uma linguagem direta e divertida. Obras como "Fala Sério, Mãe!" e "Tudo por um Pop Star" viraram filmes de sucesso, ampliando ainda mais seu alcance.

Mulher sorrindo, cabelo castanho-escuro, brincos azuis e dourados, blusa estampada, fundo bege.
Escritora brasileira que faz parte da nova geração de fenômenos de vendas do mercado literário nacional.Divulgação

Laurentino Gomes
Provando que a não ficção também vende milhões, o jornalista Laurentino Gomes transformou a história do Brasil em best-seller. Sua trilogia sobre o século 19, composta por "1808", "1822" e "1889", já vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Ele popularizou temas complexos com uma narrativa envolvente e acessível.

Homem de óculos, cabelos grisalhos, camisa escura, olhando para frente, em preto e branco.
Laurentino Gomes, o jornalista que transformou a história do Brasil em best-seller, é um dos fenômenos literários do país.Vilma Slomp/Divulgação

Carla Madeira
Representando a nova geração de best-sellers, Carla Madeira conquistou o público com o romance "Tudo é Rio". Lançado de forma independente em 2014 e relançado por uma grande editora em 2021, o livro se tornou um fenômeno de vendas, puxando o sucesso de outras obras da autora, como "A Natureza da Mordida".

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Retrato de mulher sorrindo, com cabelo cacheado castanho-claro, iluminado por trás, em close-up.
Carla Madeira, autora de "Tudo é Rio", integra a nova geração de best-sellers da literatura nacional.Letra em Cena/Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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