Reportagem do Estado de Minas traz panorama do cenário literário na capital mineira

A partir deste domingo (22/6), o Estado de Minas começa a publicar uma série de reportagens especiais que traçam um panorama da cena editorial de Belo Horizonte, uma das mais efervescentes do Brasil, dividido em eixos temáticos.

Nos próximos dias, escritoras e escritores, editoras, donos de livrarias e livreiros, produtores culturais e guardiões dos livros terão destaques nas páginas do EM, contando suas histórias e como enxergam a cena literária em BH. O especial também contará com entrevistas em vídeo, publicadas ao longo do dia, com alguns dos nomes que formam este fervoroso cenário editorial.

“O título de Capital Mundial do Livro, que ano passado foi para Estrasburgo, na França, e este ano para o Rio de Janeiro, caberia muito bem para Belo Horizonte”, aponta a mineira Rejane Dias, fundadora e diretora editorial do Grupo Autêntica, surgido em BH e um dos maiores do país.

Outros nomes importantes da literatura na capital mineira também foram personagens da série especial. Entre eles, as escritoras Paula Pimenta, Carla Madeira e Marcela Dantés, os fundadores da editora Impressões de Minas, os donos das livrarias de rua Jenipapo e Quixote, o jornalista e produtor cultural José Eduardo Gonçalves, curador do projeto "Letra em cena", e o professor e presidente da Academia Mineira de Letras, Jacyntho Lins Brandão.





Confira abaixo as reportagens da série "BH: Capital dos livros" já publicadas no Estado de Minas e as entrevistas em vídeo:

Parte 1: Escritoras dizem que BH deixou de ser empecilho para carreira de sucesso

Vídeo: Entrevista com a escritora Paula Pimenta

Vídeo: Entrevista com a escritora Marcela Dantés

