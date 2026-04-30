Herdeira de sertanejo famoso fala sobre novo livro: 'Vão ficar com raiva'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Aos 16 anos, Isabella Fonseca dá um passo decisivo em sua trajetória artística ao lançar o primeiro livro, “Menifesi”, publicado pela Editora Planeta. Filha do cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, a jovem aposta em um suspense psicológico para marcar a entrada no cenário literário nacional.

A obra é narrada em formato de diário e acompanha Alexandre, um detetive experiente que conduz o leitor por uma sequência de assassinatos na fictícia Cidade de Nantes. Desde o início, o protagonista estabelece uma relação direta com o público, sugerindo que sua própria narrativa pode não ser totalmente confiável. A estrutura intimista transforma cada capítulo em uma peça de investigação, em que a dúvida se torna elemento central.

No coração da trama está Menifesi, personagem descrita como enigmática e intensa, cuja presença desencadeia acontecimentos sombrios. À medida que o detetive relata os fatos e levanta suspeitas, inclusive sobre si mesmo, o livro constrói uma atmosfera de tensão constante, explorando temas como culpa, verdade e manipulação.

Nas redes sociais, Isabella já adiantou ao público o tom da narrativa e o perfil dos personagens. Segundo ela, a história reúne figuras “interessantes, que atiçam a curiosidade”, com características humanas e ambíguas.

“Alguns que vocês vão gostar, outros que vão dar um pouco de raiva. Só que são personagens, de toda forma, humanos, que sempre têm algo bom e algo ruim para mostrar, mas que no fundo, no fundo, são pessoas que estão lá fazendo ou o melhor que podem ou até mesmo o pior”, afirmou.

A autora também destacou o grau de envolvimento pessoal com a criação: para ela, os personagens são tão reais que se tornam uma extensão de si mesma. “Os personagens são tão reais que eu não posso nem dizer que eles são inventados porque quando se cria um personagem, quando eles já existem, eles são tão reais quanto outras pessoas para mim, porque eles são uma parte minha, são algo que eu criei”, contou.

Paixão por livros

O interesse de Isabella pela literatura surgiu cedo. Apaixonada por histórias desde os 3 anos, ela começou a escrever seus próprios textos em 2023. Pouco tempo depois, concluiu o manuscrito que daria origem a “Menifesi”, projeto que vinha sendo idealizado desde os 12 anos.

O lançamento também foi celebrado pelo pai, que compartilhou nas redes sociais a surpresa ao ler a obra pela primeira vez. Segundo Luciano, a experiência foi tão envolvente que ele rapidamente deixou de enxergar o texto como algo escrito pela filha. “Fui tomado pela história, pelo suspense que me levou até a última página”, relatou.





Na publicação, o cantor relembrou a infância da jovem e associou o interesse precoce pela leitura ao resultado alcançado agora. Ele também afirmou que o livro ultrapassa o âmbito familiar. “‘Menifesi’ deixou de ser nosso e passou a ser do mundo”, escreveu, projetando novos trabalhos da autora no futuro.

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O livro está disponível na Amazon, com preço sugerido de R$ 66,90.