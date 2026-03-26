Celebridades e TV
Novo carro de Zezé Di Camargo, de quase R$ 2 milhões, chama atenção
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O veículo, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, conta com motor 6.2 V8 capaz de gerar 495 cavalos de potência e acelerar de 0 a 100 km/h em aproximadamente três segundos. Com pacote de performance Z51, o carro também ultrapassa os 300 km/h de velocidade máxima. Foto: Divulgação
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O conversível veio dos Estados Unidos e desembarcou no Porto de Paranaguá após uma operação logística que durou 44 dias até chegar ao território brasileiro. Vamos entender, então, como Zezé construiu sua fama e fortuna? Foto: Divulgação
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Nascido em Pirenópolis, Goiás, em 17 de agosto de 1962, Zezé Di Camargo é um dos nomes mais influentes da música sertaneja brasileira. Foto: Divulgac?a?o/Flaney Gonzallez
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Sua carreira ganhou projeção nacional a partir da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, formada com o irmão mais novo, no início da década de 1990. Foto: Reproduc?a?o
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O lançamento do primeiro álbum, em 1991, foi um fenômeno imediato impulsionado pela canção "É o Amor". Foto: Divulgação
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A música se tornou um hino nacional, permanecendo no topo das paradas por meses e abrindo caminho para o estilo "sertanejo romântico" que dominou as rádios brasileiras na década de 90. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A partir daí, a dupla emplacou uma sequência de sucessos que marcaram gerações, como “No Dia em Que Saí de Casa”, “Você Vai Ver”, “Pão de Mel”, “Dois Corações e Uma História” e “Menina Veneno”. Foto: Flickr - Renan Katayama
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A história de vida de Zezé Di Camargo ganhou ainda mais notoriedade com o lançamento do filme “2 Filhos de Francisco”, sucesso de bilheteria em 2005. Foto: Divulgação
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A trama retrata a luta da família Camargo, as dificuldades enfrentadas no início da carreira e a obstinação do pai em transformar os filhos em músicos de sucesso. Foto: Divulgação
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Zezé foi casado por cerca de 30 anos com Zilu Godói, com quem teve três filhos: a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o DJ e empresário Igor Camargo. Em 2014, Zezé assumiu um namoro com a influenciadora Graciele Lacerda. Juntos, tiveram a menina Clara. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Em uma entrevista ao "Podcats" dada em 2024, o sertanejo admitiu que traiu Zilu diversas vezes durante o casamento: Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso”. Foto: Reprodução/YouTube