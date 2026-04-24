Luiza Possi declara-se evangélica, vira alvo de críticas e rebate haters
Artista publicou vídeo com ataques recebidos nas redes, diz que prefere "ficar quieta para ouvir a voz de Deus" e prepara virada para a música religiosa
A cantora Luiza Possi usou as redes sociais para rebater comentários sobre a sua conversão religiosa. Foi em 2024 que ela resolveu se aproximar dos dogmas evangélicos. Desde então, segundo a artista, as críticas não param.
Em vídeo, ela dá espaço a alguns dos haters. Dentre as mensagens, destaca um que opinou que "o problema não é se converter, mas virar insuportável, apontando o dedo e condenando os outros". Outro seguidor exposto por Luiza, afirmou que "tinha saudade de quando ela cuidava da própria vida".
Na sequência, a cantora se pronunciou. "Se você acredita no que falam bem de você, amanhã eles podem estar falando mal. E aí, quem é você quando falam bem e quem é você quando falam mal? As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus a gente fica bem quietinho para escutar. Deixa eles falarem", comentou.
Na legenda, Luiza reiterou que nada pode derrubá-la. "Quando você sabe quem é, nenhum dos dois [crítica ou elogio] te define. Nem o aplauso te constrói. Nem a crítica te destrói. No fim, a única voz que não pode falhar é a sua e a da sua intuição", escreveu.
Em março deste ano, a artista anunciou que mudaria os rumos da carreira e passaria a se dedicar à música gospel. A virada, segundo ela, vai acontecer após o fim da turnê que celebra seus 25 anos na estrada nos próximos meses.
A novidade foi compartilhada nas redes sociais com o anúncio do álbum "É Só o Amor". O projeto, conforme a cantora, marca o encerramento de um ciclo antes da nova fase voltada à fé.