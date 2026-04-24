Sepultura lança EP de despedida após mais de 40 anos de história

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Sepultura se prepara para encerrar seu capítulo final com o EP “The cloud of unknowing”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (24/4), via ONErpm. O projeto marca o fim de uma carreira de mais de 40 anos, com 14 discos de ouro e shows em mais de 80 países.

Durante a turnê de despedida, “Celebrating life through death”, a banda decidiu capturar um último momento criativo. Para isso, escolheu o Criteria Studios, em Miami, espaço histórico que já recebeu gravações icônicas de diversos gêneros.

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Produzido por Stanley Soares, colaborador de longa data, o EP foi criado de forma orgânica ao longo de dez dias. “Nós arranjamos tudo diretamente no estúdio”, lembra o guitarrista Andreas Kisser. “Não havia pressão! Simplesmente compusemos e tocamos.”

Andreas explica que o nome do EP faz referência a um movimento cristão de 1390 que questionava o uso de livros e imagens para a conexão espiritual. Segundo ele, a ideia é que esses itens são desnecessários para uma conexão direta com a natureza ou com as sensações internas.

As faixas do EP de despedida

O EP de quatro faixas serve como uma despedida que explora todo o espectro criativo da banda. A música “All souls rising” foi inspirada em um livro de Madison Smartt Bell sobre a rebelião de escravos no Haiti, conforme explica o vocalista Derrick Green. Ele diz que a letra aborda o que pode ser mudado quando as pessoas se unem.

Já a faixa “The place” trata de imigrantes que, ao encontrar refúgio, começam a agir contra aquilo que odeiam em si mesmos. “A letra acompanha verdadeiramente as transições da música. Começando com decepção e chegando à raiva”, esclarece Green.

O projeto também traz a balada “Beyond the dream”, um desejo antigo da banda desde a entrada de Derrick. “A gente tinha tentado, mas nunca saiu do jeito que imaginávamos”, conta Andreas. Para essa música, o Sepultura convidou Tony Bellotto e Sérgio Britto, dos Titãs.

“Eles são da família, compositores espetaculares”, afirma o guitarrista. “É uma honra ter os dois em um projeto do Sepultura, de uma forma tão íntima nesse formato. A gente conseguiu realizar esse último desejo antes de acabar.”

Sobre a escolha do formato, Andreas comenta que o EP é comum no thrash metal, citando como exemplos trabalhos de Metallica, Anthrax e Slayer. “The cloud of unknowing” é descrito como uma declaração final sem filtros, mostrando o Sepultura em seu momento mais reflexivo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.