Sepultura lança EP de despedida após mais de 40 anos de história
‘The Cloud of Unknowing’ marca o fim de uma era e traz balada inédita com membros dos Titãs; saiba tudo sobre o último projeto da banda
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O Sepultura se prepara para encerrar seu capítulo final com o EP “The cloud of unknowing”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (24/4), via ONErpm. O projeto marca o fim de uma carreira de mais de 40 anos, com 14 discos de ouro e shows em mais de 80 países.
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Durante a turnê de despedida, “Celebrating life through death”, a banda decidiu capturar um último momento criativo. Para isso, escolheu o Criteria Studios, em Miami, espaço histórico que já recebeu gravações icônicas de diversos gêneros.
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Produzido por Stanley Soares, colaborador de longa data, o EP foi criado de forma orgânica ao longo de dez dias. “Nós arranjamos tudo diretamente no estúdio”, lembra o guitarrista Andreas Kisser. “Não havia pressão! Simplesmente compusemos e tocamos.”
Andreas explica que o nome do EP faz referência a um movimento cristão de 1390 que questionava o uso de livros e imagens para a conexão espiritual. Segundo ele, a ideia é que esses itens são desnecessários para uma conexão direta com a natureza ou com as sensações internas.
As faixas do EP de despedida
O EP de quatro faixas serve como uma despedida que explora todo o espectro criativo da banda. A música “All souls rising” foi inspirada em um livro de Madison Smartt Bell sobre a rebelião de escravos no Haiti, conforme explica o vocalista Derrick Green. Ele diz que a letra aborda o que pode ser mudado quando as pessoas se unem.
Já a faixa “The place” trata de imigrantes que, ao encontrar refúgio, começam a agir contra aquilo que odeiam em si mesmos. “A letra acompanha verdadeiramente as transições da música. Começando com decepção e chegando à raiva”, esclarece Green.
O projeto também traz a balada “Beyond the dream”, um desejo antigo da banda desde a entrada de Derrick. “A gente tinha tentado, mas nunca saiu do jeito que imaginávamos”, conta Andreas. Para essa música, o Sepultura convidou Tony Bellotto e Sérgio Britto, dos Titãs.
“Eles são da família, compositores espetaculares”, afirma o guitarrista. “É uma honra ter os dois em um projeto do Sepultura, de uma forma tão íntima nesse formato. A gente conseguiu realizar esse último desejo antes de acabar.”
Sobre a escolha do formato, Andreas comenta que o EP é comum no thrash metal, citando como exemplos trabalhos de Metallica, Anthrax e Slayer. “The cloud of unknowing” é descrito como uma declaração final sem filtros, mostrando o Sepultura em seu momento mais reflexivo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.