De volta a BH, Zizi Possi e a filha Luiza Possi apresentam o espetáculo “O show”, neste sábado (23/3), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. As duas cantoras estiveram na cidade em 2019, e agora retornam para interpretar repertório de sucessos. “Per amore”, “Asa morena”, “Folhetim” e “Me faz bem” encabeçam o setlist.



Zizi conta que a ideia de fazer o show partiu de Luiza, em 2019, quando a filha estava grávida do primeiro filho. “Ela disse que queria criar memórias e ficar mais perto de mim. Achei aquilo tão bacana e foi também um convite para chegar mais perto dela, o que achei ótimo. Não sabíamos como seria o repertório, mas como tinha a ver com essa coisa de mãe e filha, maternidade, procuramos escolher músicas com as quais tivéssemos a experiência de cantar juntas. Além disso, canções que remetessem a essa coisa de parceria, tipo amor sem limite.”



As duas escolheram algumas músicas que já cantavam juntas, como “Haja o que houver”, do grupo Madre de Deus. “É maravilhosa. Gravamos essa música no disco ‘Bossa’ (Universal Music, 2001). Na época, Lu era uma jovenzinha”, destaca Zizi. “(A canção) é uma afirmação, vamos assim dizer, de haja o que houver, estou aqui e você pode contar com isso. Sempre ouvi essa música, mesmo antes de gravá-la. É a afirmação de um amor que, realmente, é incondicional. Como, às vezes, as relações entre duas pessoas acabam sendo condicionais, não existe nada tão incondicional quanto o amor de mãe para filho”, acrescenta a cantora.



Parceria misteriosa

Segundo Zizi, como ambas já tinham a experiência de cantar juntas, fazer esse show não foi complicado. “Procurando algumas canções, surgiu ‘Força estranha’ (Caetano Veloso), que tem a ver com música, notas, voz, com novos caminhos, com o que aquela criança que iria nascer teria para trilhar. Enfim, o repertório foi todo escolhido assim”, revela.



A cantora também lembra que a escolha das músicas carrega uma dose de humor porque, quando grávida, Luiza “estava danadinha”, nas palavras da mãe.



“Sugeri cantar ‘Mamma’, e ela respondeu: ‘Ah, que música chata’. Mas quando Luiza ouviu a música, disse: ‘Eu quero’. Quando sugeri ‘Incancellabile’, que cantei com a Laura Pausini, ela disse: ‘Ah, não sei’, mas quando comecei a cantar, falou: ‘Eu quero’. Foi muito gostoso e engraçado todo esse processo.”



Zizi ressalta que a base do show são as canções que as duas pesquisaram, como, por exemplo, “Paula e Bebeto” (Milton Nascimento e Caetano Veloso). “São canções que falam de parceria, feito ‘João e Maria’ (Chico Buarque), daquela coisa de amor, de estar perto, que é o tema desse show. Já tivemos outros momentos juntas no palco, mas é sempre uma coisa misteriosa, porque depende também do momento. Às vezes posso estar mais triste, mais eufórica ou ela também. Porém, é sempre um aprendizado, uma novidade.”



Lembranças permeiam a história deste show. “Nunca vou esquecer quando Luiza tinha 7 anos. Estávamos em São Paulo, ela sentadinha no chão com o folheto do CD do Caetano ‘Circuladô’ (Elektra Nonesuch, 1991). Ela estava lendo e cantando, pensei: ‘Incrível’. É muito emocionante estar com ela no palco”, diz a “mãe coruja”.



Novo pianista

As duas, segundo Zizi, não tinham a pretensão de sair em turnê com “O show”. “Tínhamos apenas um convite para nos apresentarmos no Dia das Mães, mas os pedidos começaram a chegar e nos apresentamos em algumas capitais, com receptividade muito bacana. Agora, começaram a pedir de novo”, explica.



No Palácio das Artes, Zizi e Luiza terão uma apresentação marcante, pois será o primeiro show das duas sem o diretor musical do espetáculo, Ivan Teixeira, que faleceu em dezembro passado, vítima de acidente. “Ivan foi pianista da Luiza por muito tempo. Uma coisa terrível, um jovem talentoso, uma pena... Será o primeiro show que vamos fazer sem ele, com outro pianista. Vou ter que segurar a barra, porque os dois faziam tudo juntos, tinham até um trecho lindo, de voz e piano. Ivan era realmente musical, bem-humorado e não perdia a oportunidade de fazer uma piada. A morte dele já foi um baque, agora perdê-lo também em cena será complicado, mas vamos ver como é que fica.”



“O SHOW”

Com Zizi Possi e Luiza Possi. Neste sábado (23/3), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 380 (inteira/plateia 1), R$ 310 (inteira/plateia 2) e R$ 230 (inteira/plateia 3), à venda pelo Eventim ou na bilheteria local. Informações: (31) 3236-7400.