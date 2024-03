A exclusividade para a capital mineira é um atrativo a mais no espetáculo que Léo Santana apresenta neste sábado (23/3), no Mineirão, a partir das 15h. O cantor baiano receberá como convidadas Ivete Sangalo, Simone Mendes, Mari Fernandez, Iza, Ana Castela e a dupla Maiara e Maraisa. Trata-se do projeto “Léo & Elas”, que vai ganhar registro audiovisual a ser lançado posteriormente. Não há previsão de levar o espetáculo a outras cidades.



A escolha de BH para esse registro se justifica, em parte, por questões mercadológicas, o que tem a ver com sua localização estratégica. “É uma cidade que está no centro de diversas outras do Brasil. Aqui você consegue expandir para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e, claro, para toda Minas Gerais. Comercialmente falando, tivemos esse olhar”, diz o cantor.



Há também um ingrediente afetivo. O “Gigante”, como é conhecido por seus fãs, começou a trajetória artística como integrante do grupo Parangolé, em 2007. Naquela época, já fazia shows no Norte de Minas, próximo de sua terra natal. “Aos poucos, comecei a me tornar uma realidade também na capital mineira”, diz, acrescentando que os shows eram em lugares muito pequenos, como bares e casas noturnas de menor porte.



Santana se recorda de que o primeiro grande evento de que participou em Belo Horizonte foi o Axé Brasil. Posteriormente, integrou a programação do Festeja e de outros eventos de grande porte. “Desde o início, me identifiquei com o povo mineiro. Cada apresentação minha aqui fez com que esse amor e minha inspiração crescessem. A energia daqui é diferente e eu preciso aproveitar isso.”



O projeto “Léo & Elas”, segundo diz, tem o propósito de enaltecer o valor das mulheres por meio da música. “Estarei com cantoras que, de diferentes formas, representam a cultura e a música do Brasil e, ao mesmo tempo, do mundo”, salienta. O cantor diz que a inspiração veio da própria família – sua mãe, suas irmãs, tias, a esposa e a filha, Liz, que diz ser sua luz e fazer dele um “pai babão”.



“Sou fã e admiro a força, a coragem e, principalmente, o poder que as mulheres têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo, com amor e perfeição. Vamos combinar que nós, homens, não chegamos nem perto disso”, pontua. Se o mote foi a família, o embrião do projeto remonta ao carnaval do ano passado, quando promoveu um “arrastão” em uma avenida de Salvador (BA).



Pagode baiano

Santana conta que convidou algumas mulheres que representam o pagode baiano – base de sua música – para cantar junto, o que deu origem ao conceito de “Léo & Elas”. “Sempre tive o desejo de gravar com artistas como Iza e Simone Mendes. No momento de concepção desse DVD, decidi que queria destacar exclusivamente o talento feminino, mostrando o poder e a representatividade das mulheres na música.”



A escolha das convidadas foi orientada pelo desejo de contar com nomes que possuem muita relevância no atual cenário musical do país. “Também contou o fato de serem artistas por quem tenho enorme carinho e admiração. Curto muito o trabalho de todas elas”, afirma. Cada convidada vai cantar uma música ao lado de Santana, e Mari Fernandez, além de participar na apresentação do anfitrião, fará um show próprio, “de fechamento”, após o registro audiovisual, “para animar ainda mais o público”.



Para afinar o diálogo com as convidadas, representantes de diferentes estilos, o baiano resolveu sair de seu ambiente natural e visitar outras paragens. O projeto audiovisual “Léo & Elas” contempla um repertório autoral, com uma parte significativa composta por músicas inéditas, que incorporam ritmos variados, como afrobeat, trap, samba, sertanejo e arrocha – sem, no entanto, se distanciar demais do pagode baiano e do “romantismo com fuleragem”, que são sua marca registrada.



“Sempre busco trazer novidades para o meu público e, quando pensamos em fazer esse registro audiovisual, senti a necessidade de apresentar canções novas para os meus fãs. Neste momento, especificamente, fui um pouco mais ousado, pois trouxe influências de outros tipos de artistas que sempre gostei de ouvir em casa, no meu dia a dia. São estilos de música que até então eu nunca tinha inserido nos meus shows”, comenta. Sucessos de carreira, como "Maravilhosa é ela", "Balacobaco" e "Rainha" também compõem o roteiro, em novas roupagens.



“LÉO & ELAS”



Gravação do DVD de Léo Santana, com as convidadas Maiara e Maraisa, Ivete Sangalo, Simone Mendes, Iza, Mari Fernandez e Ana Castela, neste sábado (23/3), a partir das 15h, no Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha). Ingressos com preços variando entre R$ 45 e R$ 380, disponíveis para 4 dos 5 setores em que o Mineirão estará dividido (para o setor Zona de Perigo, eles já estão esgotados), à venda neste link.