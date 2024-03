Dino Fonseca quer ver o público "de alma lavada" depois de cantar com ele nesta sexta-feira



Dino Fonseca faz o maior show solo de sua carreira nesta sexta-feira (22/3), no Arena Hall, em Belo Horizonte. Mineiro de Uberlândia, o cantor, de 32 anos, apresenta “Acoustic sessions”, com releituras de sucessos de Queen, Creedence e Elton John.



“Nunca me apresentei como única atração para tanta gente em um espaço como este. Estou muito feliz por isso vai acontecer em BH”, afirma Dino. A casa tem 4 mil lugares. Ingressos para áreas VIP e mesas já acabaram, restam poucos bilhetes para a arquibancada.

A jornada na música começou cedo. Na infância, Dino já se interessava por canto e aprender instrumentos. A influência veio do avô, que também cantava.



“Essa vocação sempre fez parte de mim. Meu primeiro show foi em um festival de escola, quando tinha mais ou menos 13 anos. Já percebia que poderia seguir caminho na música, mas depois daquele show tive certeza disso”, comenta.

Antes da carreira solo, o cantor passou pelas bandas Killer Klowns, em 2007, Mata Leão, em 2011, e Made of Steel, que fundou em 2012. A decisão de deixar a Made of Steel, em 2019, foi “ousada”, segundo ele, que desejava testar e executar as próprias ideias e projetos. “Hoje, vejo que a decisão foi acertada”, diz.

Outros arranjos



“Acoustic sessions” traz clássicos do rock e flashbacks com base nos artistas que Dino aprecia. O repertório nostálgico, segundo ele, busca reviver os anos 1970 a 1990 por meio da música.

“Nas minhas gravações, aposto em arranjos um pouco diferentes das músicas originais, e no show caprichamos ainda mais. Quero que as pessoas escutem canções que amam de um jeito diferente, mas também procuro respeitar a originalidade com que foram criadas”, explica.

“Pegamos o que é antigo, de 30, 40 anos atrás, e trazemos para a modernidade, dando a energia do nosso século para essas músicas. Espero que o público saia do show com o sentimento de alma lavada, depois de ter se emocionado, chorado e cantado”, afirma.

Dino já passou algumas vezes pela capital. “Belo Horizonte sempre me recebeu de um jeito especial. Os belo-horizontinos são um povo que gosta muito de música e consome muita coisa diferente. De cima do palco, sinto e vejo isso nos olhos das pessoas”, revela.

“ACOUSTIC SESSIONS”



Show de Dino Fonseca. Nesta sexta-feira (22/3), às 22h, no Arena Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Arquibancada: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia). Ingressos à venda na plataforma Sympla. Mesas e setor VIP esgotados.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria