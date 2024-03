Imane Rane herdou dos pais o gosto e o talento para a música. Filho do multiartista Sérgio Pererê, Imane é compositor, produtor e beatmaker. Nesta sexta-feira (22/3), ele lança seu segundo EP, intitulado “Ritmo de expansão”. O projeto fonográfico chega às plataformas digitais com cinco faixas que versam sobre suas vivências pessoais por meio de analogias com o movimento das águas.



“Todas as músicas falam da água, cada uma de um lugar diferente, algumas do lugar de dentro, outras da natureza, da chuva, do mar. Ela nasce ali na nascente e vai passando por diversas situações, até chegar no mar, sempre buscando algo para frente e sempre correndo. Independentemente de qualquer coisa, nada vai conseguir pará-la. As músicas falam sobre esse processo de expansão”, explica o artista.



Em produção desde 2022, as composições que fazem parte do lançamento foram surgindo de forma despretensiosa. Imane conta que a ideia não era necessariamente construir um EP, mas sim colocar em prática sua relação com a arte.



“Acabou que as músicas foram vindo num contexto e num conceito muito alinhados. Com isso, fui entendendo que talvez seria a hora de lançar mais um trabalho”, diz ele, que já naquele ano tinha toda a estrutura das faixas prontas e, desde então, vinha esperando a melhor hora para lançar o projeto.



Outros projetos

Enquanto não achava o momento certo, ele focou na produção de músicas para outros artistas e chegou a lançar um EP em colaboração com o rapper Matéria Prima, MC de grande destaque dentro da cena mineira. Durante esse tempo, Imane também lançou os singles “Chamar sua atenção” e “Nível superior” e fez participação no novo disco de Tata Kasulembê.



A data de lançamento foi escolhida por um motivo mais que especial. Imane Rane aniversaria em 21 de março. Neste 2024, completa 21 anos. Desta forma, o artista promete um show em formato de festa e com muita comemoração. Além das faixas de “Ritmo de expansão”, ele também pretende cantar músicas anteriormente lançadas e até algumas inéditas. O show acontece a partir das 19h30 no Teatro Espanca! e tem entrada gratuita.



A apresentação contará com a presença dos músicos Anarvore, Jessé, Niko MC, que fazem participações no EP, e de Pererê que teve a composição “Na Tamboli”, de 2020, regravada pelo filho, agora com batidas de rap e um novo refrão.



Diferentemente de “Gana”, primeiro EP de Imane, lançado por ele aos 18 anos e no qual ele canta sozinho em todas as faixas, neste projeto os feats são parte essencial. “A participação do meu pai nesse EP é um negócio meio inusitado”, comenta.



A colaboração entre pai e filho começou durante as lives da pandemia. Em uma delas, Sérgio Pererê resolveu gravar a base das canções para cantar por cima delas na performance ao vivo. Imane guardou os áudios. Um dia, percebeu que em uma daquelas faixas a voz do pai estava no mesmo tom do beat em que ele estava trabalhando.



“Joguei a voz dele em cima do meu beat e gostei demais daquilo e ele gostou também. É uma música importante para a carreira dele. Ela está na língua Lingala, do Congo. Essa faixa eu fiz tipo como se fosse a costura de todo o EP”, afirma.



Imane Rane avalia que “Ritmo de expansão” reflete uma evolução na qualidade musical e em sua habilidade com as palavras, além de trazer referências musicais que conheceu pela influência dos pais. Trata-se de artistas como Milton Nascimento, Erykah Badu e Marvin Gaye, todos os três citados na letra de “Café”.



“RITMO DE EXPANSÃO”

Show de lançamento do EP de Imane Rane. Nesta sexta-feira (22/3), às 19h30, no Teatro Espanca! (Rua Aarão Reis, 542 - Centro). Entrada gratuita.



Outros shows

>>> PAIXÃO DE CRISTO EM CONGONHAS

O Coral Cidade dos Profetas estreia sua temporada de apresentações com o “Concerto da Paixão de Cristo”, neste sábado (23/3), às 20h, na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos (Praça do Santuário- Centro), em Congonhas.

Nesta temporada, o coral traz uma seleção especial de composições da música colonial mineira. Parte delas pertence ao acervo de Francisco Solano Aniceto, mais conhecido como maestro Chico Aniceto, e são consideradas inéditas por não terem registro de execução. A apresentação será acompanhada pelo coro infantil Profetas do Amanhã e por uma orquestra de câmara, composta por músicos convidados. Entrada franca.



>>> ORQUESTRA 415

Nesta sexta (22/3) e sábado (23/3), às 20h, a Orquestra 415 de Música Antiga abre sua temporada 2024 de concertos, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual (Praça da Liberdade, 21- Savassi).

No palco, orquestra, coral e solistas se unem para interpretar na íntegra “Glória”, de Vivaldi. O concerto terá a regência do maestro André Salles-Coelho. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e estão à venda pelo site www.luanovacultural.com/ingressos.



>>> ST. PATRICK’S DAY NO UNDERGROUND PUB

A tradicional comemoração irlandesa do dia de São Patrício, ou Saint Patrick’s Day, invade o Underground Pub (Av. Itaú, 540A- Jardim São José), nesta sexta (22/3), a partir de 19h30.

Digão é a atração principal da noite e se apresenta à 0h30. A banda de rock Velotrol abre os shows, às 20h45, seguida do grupo Eletricidade, que toca os clássicos do Capital inicial, às 21h15, e da banda Legião V, que interpreta sucessos da Legião Urbana, às 23h15. Os ingressos custam R$ 60 (camarote) e R$ 30 (ingresso único promocional), no site Central dos Eventos.