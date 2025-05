Fenômeno Gospel, Eli Soares encanta com novo disco 'Memóri4s'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor mineiro Eli Soares, uma das principais vozes do gospel contemporâneo, marca um novo capítulo na sua carreira com o lançamento do álbum"Memóri4s"nas plataformas digitais de música. O projeto, que reúne três EPs lançados anteriormente pelo artista, homenageia o passado enquanto renova as sonoridades clássicas do gênero.

Com doze faixas, o disco foi pensado em três partes, cada uma com um propósito: Memóri4s 3/3, lançada anteriormente neste ano, tem foco em músicas acústicas, destacando a essência da adoração; Memóri4s – Igreja é um resgate de hinos tradicionais que ecoavam nos cultos; e Memóri4s – Groove conta com versões mais animadas, mostrando que os clássicos podem, também, ser dançantes.

Entre os clássicos escolhidos pelo cantor para compor o disco, estão Santo, Santo, Santo, Jesus Cristo Mudou Meu Viver e Nosso General: "Essas músicas fazem parte da história de muitos cristãos. Quisemos trazer de volta essa essência, mas com uma roupagem que dialogue com o público atual", contou Eli Soares em nota divulgada pela assessoria.

Nascido em Minas Gerais, Eli Soares começou sua trajetória na música ainda jovem, influenciado por artistas como Voz da Verdade e Cassiane. Seu estilo único, que mistura voz potente e interpretação emotiva, rapidamente conquistou espaço no cenário gospel. Com álbuns como Casa do Pai (2016) e Restitui (2020), ele já havia demonstrado sua capacidade de mesclar clássicos com composições autorais.

Seu trabalho também é reconhecido internacionalmente: o cantor foi indicado seis vezes consecutivas ao Grammy Latino, uma das premiações mais importantes da indústria musical.

A indicação mais recente do cantor na premiação aconteceu em 2024, na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, com o disco Vida. No entanto, a conquista foi do álbum Deixa Vir – Vol II (Ao vivo) do cantor Thalles Roberto. Também foram indicados nesta categoria os projetos Ele É Jesus (Ao vivo) da cantora Bruna Karla; In Concert (Ao vivo), pela banda Rosa de Saron; Temporal por Vocal Livre.

Eli Soares, no entanto, venceu a categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa nos anos de 2022 e 2023 com os trabalhos Laboratório do Groove e Nós, sendo indicado nos anos anteriores pelos projetos Memórias (2017), 360 Graus (2019), Memórias 2 (2020) e Eli Soares 10 Anos (2020).

Confira:

