Altemar Dutra Jr. comemora 30 anos de carreira com tributo ao Nordeste

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

Filho de dois grandes nomes da música popular brasileira, Altemar Dutra (1940-1983) e Marta Mendonça, o cantor paulista Altemar Dutra Jr. comemora 30 anos de estrada com o álbum “Meu cenário – Homenagem ao Nordeste”. Os compositores Dominguinhos, Chico César, Alceu Valença, Fausto Nilo, Vital Farias e Luiz Gonzaga marcam presença no repertório, que traz nove faixas.



Altemar Jr. conta que sempre foi muito bem acolhido no Nordeste, principalmente na Paraíba, em Pernambuco e Alagoas. “Tive a felicidade de receber o título de cidadão honorário de Maceió e também do Recife”, comenta.



Olinda

A afinidade com os nordestinos vem desde a época em que ele frequentava Olinda com os pais. “Quando comecei a cantar profissionalmente, foquei lá meu trabalho com seresta, de resgate”, diz Altemar Jr.



Fã do forró e do xote, ele cantava informalmente músicas do Nordeste para os amigos. Até que foi convidado para participar do projeto Trem do Forró, em Maceió.



“Pediram-me para fazer um repertório e cantá-lo. Foi maravilhoso, ganhei até chapéu de couro e gibão da galera”, relembra.



Em seguida, Altemar recebeu convite para se apresentar no Cruzeiro do Forró. “Foi muito legal, intenso”, conta.



Seu empresário, João Mourão, sugeriu, então, a gravação da homenagem ao Nordeste. Altemar Jr.gostou da ideia e decidiu selecionar clássicos nordestinos, com a participação de Ellan Ricard, segundo ele, “um sanfoneiro muito bom do Recife.”



Montar o repertório não foi difícil. “Tudo era feito de forma espontânea”, comenta. “Eu já cantava várias músicas que hoje estão no disco.”



Uma delas, “Verdadeiro amor”, de Washington Marcelo, vem de muitos anos atrás. “Em 1997, quando comecei a divulgar o meu primeiro CD, ‘Transparente’, e a viajar pelo Nordeste, essa música do Magníficos era a mais tocada na época. Gosto dela há muito tempo”, comenta.



João Mourão, empresário de Altemar, sugeriu para o repertório do álbum a música “Deus me proteja”, gravada por Chico César e Dominguinhos.



“Nunca tinha cantado essa canção, ficou muito legal. E assim foi: a gente batendo papo, escutando opiniões de amigos e músicos para chegar ao repertório”, diz Altemar.



“É homenagem ao Nordeste, a esses irmãos maravilhosos que me acolhem há tantos anos”, reforça, revelando que tem feito shows para divulgar o novo trabalho.



O projeto nordestino convive com as serestas, marca registrada de Altemar. “Continuo trabalhando o meu lado seresteiro, romântico, porém agora mostrando também forrós e xotes. É assim que vamos viajar pelo Brasil afora”, anuncia.



Audiovisual

Por enquanto, não há planos para lançamento do vinil ou do volume dois de “Meu cenário”. “Podemos fazer um audiovisual com alguns convidados”, planeja o cantor.

O novo álbum tem direção musical de João Mourão, que fez os arranjos ao lado de Elton Ricardo. Acompanham Altemar Jr. os instrumentistas Ellann Ricard (sanfona), Arturzinho do Acordeom (sanfona), João Mourão (baixo), Márcio Santos (bateria), Josi Morais (percussão) e Leandro Néri (teclados).



FAIXA A FAIXA



“Meu cenário”

• De Petrúcio Amorim

“Pedras que cantam”

• De Fausto Nilo e Dominguinhos

“Ai que saudade d’ocê”

• De Vital Farias

“Deus me proteja”

• De Chico César

“Isso aqui tá bom demais” e “Frevo mulher”

• De Nando Cordel e Dominguinhos

“É proibido cochilar” e “Pagode russo”

• De Antonio Barros, João Silva e Luiz Gonzaga

“Riacho do Navio” e “A vida do viajante”

• De Zé Dantas, Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil

“Verdadeiro amor”

• De Washington Marcelo

“Morena tropicana”

• De Alceu Valença e Vicente Barreto

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“MEU CENÁRIO – HOMENAGEM AO NORDESTE”

• Álbum de Altemar Dutra Jr.

• Nove faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta terça (7/4)