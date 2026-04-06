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Heróis do rolimã: a aposta mineira para desbancar Mario e Sonic

Entre Pokébolas e Megazords, o grupo de Belo Horizonte leva o carisma do sotaque e a engenhosidade local para a pista. 'X-Trem Bão' é um dos favoritos

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
06/04/2026 16:09

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Carrinhos de rolimã descem a ladeira da Assis Chateubriand em BH
Carrinhos de rolimã descem a ladeira da Avenida Assis Chateubriand, em BH crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press.

Uma equipe de Belo Horizonte está entre os 40 projetos selecionados para o Red Bull Ladeira Abaixo Edição Geek 2026, que será realizado em maio, em São Paulo. O evento reúne carrinhos de rolimã inspirados em franquias dos games, animes, filmes e séries, transformando referências digitais em experiências físicas na pista.

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Entre os destaques estão projetos baseados diretamente no universo dos jogos, como o “PAC-Móvel”, inspirado em Pac-Man, o “KOOPA Mim”, com referência ao vilão de Mario, o “Ouriço do Fundão”, que remete a Sonic, além do carrinho em formato de Pokébola.

A lista ainda inclui releituras de Clash Royale, além de projetos que dialogam com outras franquias da cultura pop, como “Rick’s Space Cruiser”, “Megazord Car”, “Tartarugas Ninja” e “Shrek”.

Representando Minas Gerais, o grupo “X-Mineiros” aposta em uma releitura dos X-Men como base para o projeto. “Somos quatro amigos que trabalham juntos e adoram aventuras. Nossa equipe é formada pelos X-mineiros, uma força do bem que veio para trazer alegria e velocidade”, afirmam.

O carrinho X-Trem Bão, inspirado em super-heróis, pronto para a disputa na Red Bull Ladeira Abaixo
O carrinho X-Trem Bão, inspirado em super-heróis, pronto para a disputa na Red Bull Ladeira Abaixo Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

A lógica da equipe segue uma dinâmica próxima à construção de personagens em jogos. “Nosso piloto é o Uai-verine, o Zoiudo vai avaliar o melhor caminho, o Cabuloso do Cruzeiro vai animar os juízes e o Bitelo vai ajudar a empurrar nosso carro com sua força”, explicam.

Além do conceito visual, o projeto precisa funcionar como uma espécie de gameplay real. “Temos de construir um carro estável e com no máximo 80 quilos, além de respeitar limites de tamanho”, dizem. O modelo terá chassi tubular, rodas e freios adaptados de bicicleta.

Batizado de “X-Trem Bão”, o carrinho combina estética de super-heróis com soluções práticas de construção. “Nosso carro será feito de ferro das minas de Minas Gerais e será o mais rápido de todos”, afirmam.

A equipe também aposta na experiência acumulada. “Já participamos em outras edições e crescemos andando de carrinho de rolimã. Isso ajuda na construção e na pilotagem”, dizem.

Além da velocidade, a apresentação conta pontos, o que aproxima a disputa do universo gamer e do cosplay. “Vamos caprichar no visual. Nosso escudo tem a bandeira de Minas e nossa equipe o carisma dos mineiros. Vamos levar o sotaque de Minas para o mundo inteiro. Queremos a vitória”.

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A presença mineira conecta essa nova leitura da cultura gamer a uma prática antiga em Belo Horizonte, onde o carrinho de rolimã segue presente em eventos e encontros. Agora, a tradição ganha novas camadas ao incorporar referências que nasceram nos consoles e nas telas.

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