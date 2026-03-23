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Sabará recebe 1º Encontro de Carrinho de Rolimã; saiba quando

Participantes devem levar seus próprios carrinhos

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Redação
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Repórter
23/03/2026 14:00

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Encontro será neste sábado (28)
Encontro será neste sábado (28) crédito: Instagram/Reprodução

A Secretaria de Esporte de Sabará promove, neste sábado (28), o 1º Encontro de Carrinho de Rolimã da cidade. O evento gratuito será realizado no campo do Siderúrgica, na MGC-262, no bairro Siderúrgica, a partir das 9h.

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Com proposta de reunir famílias e resgatar brincadeiras tradicionais, a iniciativa aposta na mistura de adrenalina, diversão e nostalgia.

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A organização convida moradores a participarem do encontro e levarem seus próprios carrinhos para a atividade.

Serviço

  • Evento: 1º Encontro de Carrinho de Rolimã
  • Data: 28 de março
  • Horário: A partir das 9h
  • Local: Capo do Siderúrgica | MGC-262, bairro Siderúrgica 

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