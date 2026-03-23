Sabará recebe 1º Encontro de Carrinho de Rolimã; saiba quando
Participantes devem levar seus próprios carrinhos
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A Secretaria de Esporte de Sabará promove, neste sábado (28), o 1º Encontro de Carrinho de Rolimã da cidade. O evento gratuito será realizado no campo do Siderúrgica, na MGC-262, no bairro Siderúrgica, a partir das 9h.
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Com proposta de reunir famílias e resgatar brincadeiras tradicionais, a iniciativa aposta na mistura de adrenalina, diversão e nostalgia.
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A organização convida moradores a participarem do encontro e levarem seus próprios carrinhos para a atividade.
Serviço
- Evento: 1º Encontro de Carrinho de Rolimã
- Data: 28 de março
- Horário: A partir das 9h
- Local: Capo do Siderúrgica | MGC-262, bairro Siderúrgica