Sabará recebe 1º Encontro de Carrinho de Rolimã; saiba quando

A Secretaria de Esporte de Sabará promove, neste sábado (28), o 1º Encontro de Carrinho de Rolimã da cidade. O evento gratuito será realizado no campo do Siderúrgica, na MGC-262, no bairro Siderúrgica, a partir das 9h.

Com proposta de reunir famílias e resgatar brincadeiras tradicionais, a iniciativa aposta na mistura de adrenalina, diversão e nostalgia.

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A organização convida moradores a participarem do encontro e levarem seus próprios carrinhos para a atividade.

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