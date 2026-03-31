Jabuti vai premiar influenciadores digitais de livros com nova categoria

O prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação literária do Brasil, anunciou nesta terça-feira (31/3) a criação de uma nova categoria chamada "Incentivo à Leitura - Cultura Digital", voltada a premiar criadores de conteúdo na internet que colaborem com a valorização da literatura.

É um desmembramento da categoria de fomento à leitura, que já existe há anos e agora muda de nome para "Incentivo à Leitura - Projeto" e se torna complementar à premiação de influenciadores.

"A inscrição na categoria de fomento à leitura era sempre de projetos em comunidades, escolas, territórios. Basicamente projetos no âmbito presencial ", diz Hubert Alquéres, curador do prêmio organizado pela Câmara Brasileira do Livro. A ideia da nova categoria é expandir o reconhecimento para o incentivo à leitura na internet, entendendo que a formação de leitores também ocorre ali.

A mudança vem embalada pela última pesquisa de mercado divulgada pela CBL com a consultoria Nielsen na semana passada, que apontou que 37% dos consumidores de livros acompanham criadores de conteúdo na área e 22% deles recorrem a esses influenciadores para descobrir lançamentos.

"O que o prêmio esse ano pretende é valorizar os bons incentivadores da leitura no plano digital", diz Alquéres, apontando que tem havido uma mudança significativa na maneira como leitores e livros se conectam. "Reconhecemos essa mudança sem abrir mão de critérios de qualidade. Vamos separar o joio do trigo, descobrir quais são os melhores, quem tem melhor conteúdo no incentivo à leitura nos meios digitais."

A categoria nova vai ter um processo de votação específico, diferente de todas as outras. O Jabuti vai abrir uma consulta pública em que todo mundo poderá indicar seus influenciadores digitais favoritos. Depois, um júri vai analisar todas as sugestões e indicar dez semifinalistas.

Após a divulgação dessa lista de dez indicados, o público entra de novo e vota para escolher seu favorito, resultando na seleção dos cinco finalistas e, depois, do vencedor ou vencedora. A ideia, segundo Alquéres, é "fazer uma junção de curadoria com participação do público".

Outra mudança importante é no prêmio principal de livro do ano, a que passam a poder concorrer também os vencedores das categorias de escritor estreante em romance e poesia. Esses troféus mudam do eixo de inovação para o de literatura.

Esses dois prêmios foram criados há três anos para estimular novos autores e costumam reconhecer o trabalho de boas editoras independentes, mas havia um mal-estar porque estavam bloqueados de concorrer ao troféu principal. Esse veto não existe mais a partir de agora.

O prêmio de livro do ano, que na última edição reconheceu as crônicas de Ruy Castro em "O Ouvidor do Brasil", continua pagando um valor de R$ 70 mil ao vencedor, mas também há uma mudança.

Se nos últimos anos o ganhador levava também uma viagem à Feira de Frankfurt, nas edições de 2023 e 2024, e à de Londres, em 2025, agora poderá escolher a qual das principais feiras internacionais gostaria de comparecer entre essas duas, a de Bolonha e a de Guadalajara, com despesas pagas pela CBL.

As regras do Jabuti para inteligência artificial não tiveram mudanças -ainda é proibida a inscrição de livros que usam IA para sua criação autoral. A única exceção são obras que analisem a IA como objeto de estudo.

"Sabemos que a discussão da IA está no mercado editorial do mundo todo e não existem ainda políticas bem definidas, mas nós defendemos que o conteúdo e a autoria são humanos", afirma Sevani Matos, presidente da CBL. "O prêmio Jabuti está em constante evolução e vamos aprimorando o regulamento. Provavelmente no ano que vem já teremos alguma coisa diferente."

Após polêmicas em relação à qualificação do júri do prêmio no ano passado, o curador promete divulgar, junto com os nomes dos jurados deste ano, uma ementa explicando por que cada um foi escolhido para julgar aquela categoria. Alquéres diz que seu júri ideal não é composto só de acadêmicos ou especialistas na área, mas também de outros tipos de leitores vorazes.

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As inscrições para o Jabuti já estão abertas e seguem até dia 19 de maio, assim como a consulta pública para indicações na nova categoria de influenciadores digitais. Até 29 de abril, haverá também uma consulta pública também para a formação do júri. A premiação será em outubro.