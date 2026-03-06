Assine
overlay
Início Cultura
E SE?

30 anos sem Mamonas Assassinas: e se eles estivessem vivos?

O sucesso meteórico foi interrompido quando o avião que levava a banda de Brasília (DF) para Guarulhos (SP) caiu na Serra da Cantareira, em 1996

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/03/2026 15:15 - atualizado em 06/03/2026 15:17

compartilhe

SIGA
x
<p>Cada uma representa um integrante. As sepulturas serão preservadas e o novo espaço contará com acompanhamento digital e totens interativos aberto ao público. Os Mamonas, aliás, eram conhecidos pelo bom humor e por divertir o público com letras irreverentes.</p>
Os Mamonas Assassinas se tornaram um fenômeno musical em meados da década de 1990 crédito: Instagram @samuelreoli

Três décadas depois do acidente que matou os integrantes dos Mamonas Assassinas, o impacto cultural do grupo ainda desperta uma pergunta recorrente entre fãs, músicos e pesquisadores da música brasileira: o que teria acontecido com a banda se a trajetória não tivesse sido interrompida em 2 de março de 1996? 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fenômeno dos anos 1990, o quinteto formado por Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Sérgio Reoli e Samuel Reoli conquistou o Brasil em poucos meses com uma mistura incomum de rock, humor escrachado e letras irreverentes. Canções como “Pelados em Santos” e “Robocop gay” rapidamente se tornaram parte do repertório popular do país.

Leia Mais

O sucesso meteórico, no entanto, foi interrompido quando o avião que levava a banda de Brasília (DF) para Guarulhos (SP) caiu na Serra da Cantareira. A tragédia chocou o país e transformou o grupo em um dos capítulos mais marcantes da história da música brasileira.

O que faz os Mamonas tão especiais?

Para o jornalista, escritor e autor do livro “Mamonas Assassinas: blá, blá, blá - a biografia autorizada”, Eduardo Bueno, o sucesso dos Mamonas foi resultado de uma combinação rara entre talento, carisma e o momento cultural do país. Segundo ele, a banda conseguiu capturar algo profundamente brasileiro.

“Eles tinham uma capacidade muito grande de rir de si mesmos e do país. Aquilo era irreverente, debochado e extremamente popular. Era uma forma de humor que conversava diretamente com o público”, conta.

Bueno lembra que, naquela época, parte da crítica cultural não levou o fenômeno tão a sério. “Conheci a música dos Mamonas do mesmo jeito que o Brasil conheceu em 1995: foi uma avalanche sonora que tomou conta das rádios, das TVs e das crianças. E a crítica musical especializada, da qual eu fazia parte, rejeitou completamente”, lembra.

Naquele momento, ele era editor-executivo do jornal Zero Hora, em Porto Alegre (RS), e responsável pelo caderno de cultura. Segundo o jornalista, muitos profissionais da imprensa viam a banda como algo passageiro.

“As primeiras matérias sobre eles nem saíam nas páginas de crítica musical. Ficavam nas editorias de comportamento ou cidade. A gente achava que aquilo era bobagem”, pontua. Com o tempo, o próprio jornalista diz ter revisto essa posição — algo que define como “mea-culpa”.

Para Bueno, o sucesso do grupo também esteve ligado à capacidade de misturar referências culturais e musicais diversas. “O Dinho tinha um carisma inacreditável. E teve também a mão de ouro do produtor Rick Bonadio, que percebeu que aquele deboche e aquelas piadas eram muito brasileiros. Eles dialogavam com várias tradições da cultura brasileira. Pegavam influências diferentes e transformavam em algo novo. Era uma afronta com deboche. Eles tinham uma coisa muito rara: conseguiam agradar crianças, adolescentes e adultos ao mesmo tempo”, declara. 

Os shows também eram parte essencial do sucesso, trazendo música, teatro, humor e improviso. “Depois a gente percebeu que havia méritos musicais ali. O Bento era um bom guitarrista, o Dinho era um excelente vocalista, e a base rítmica funcionava muito bem”, elogia. 

E se eles estivessem vivos?

A pergunta que atravessa gerações também divide opiniões. Para Eduardo Bueno, o sucesso inicial certamente continuaria por algum tempo, mas talvez a banda não mantivesse a mesma fórmula indefinidamente.

“O segundo disco certamente venderia muito, porque eles estavam muito bombados. Mas acho que a piada começaria a se repetir”, avalia. 

Segundo ele, com o passar dos anos, o vocalista Dinho poderia até seguir uma carreira solo. "Ele tinha talento para se reinventar”, opina. 

Entre fãs e músicos, outras hipóteses também aparecem. Nélio Antônio de Paiva, fã e vocalista do projeto tributo Mamonas Replay, acredita que o carisma de Dinho poderia levá-lo para além da música.

“Acho que o Dinho poderia ter virado um grande apresentador de televisão. Ele tinha uma presença muito forte”, aposta. 

Na opinião dele, a banda talvez não permanecesse junta por décadas. “Não tem como fazer besteirol por 30 anos seguidos. Talvez eles mudassem o estilo ou cada um seguisse um caminho”, imagina. 

Joana Carvalho, uma das criadoras do bloco carnavalesco Atenção, Creuzebeck, afirma que a proposta da banda era justamente questionar preconceitos por meio da sátira e que esse espírito deveria seguir com os músicos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eles não eram preconceituosos. O que faziam era uma crítica escrachada aos preconceitos da sociedade da época. (...) Cara, eles seriam escrachados do mesmo jeito, com certeza, mas com outras letras, com outras músicas e fazendo muita festa”, comenta.

Tópicos relacionados:

banda mamonas-assassinas morte musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay