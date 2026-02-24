Exumação dos Mamonas Assassinas faz parte de projeto ambiental
A cerimônia, segundo “Metrópoles”, foi restrita aos familiares e realizada com os portões fechados. Ela faz parte da criação do Jardim BioParque Memorial Mamonas, segundo Ancelmo Gois. Parte dos restos mortais será cremada e transformada em adubo para cinco árvores.Foto: Reprodução de vídeo/Metrópoles
Cada uma representa um integrante. As sepulturas serão preservadas e o novo espaço contará com acompanhamento digital e totens interativos aberto ao público. Os Mamonas, aliás, eram conhecidos pelo bom humor e por divertir o público com letras irreverentes.Foto: Instagram @samuelreoli
Em 2023, o artista visual Hidreley Diao usou tecnologia de inteligência artificial para criar as imagens dos integrantes da Banda Mamonas Assassinas, como eles provavelmente estariam quase três décadas depois da morte do grupo.Foto: Instagram
O resultado repercutiu nas redes sociais e os fãs puderam matar a saudade dos músicos que deixaram uma marca de talento e irreverência. Veja um a um como eles estariam no futuro.Foto: Divulgação e Instagram @hidreley
Dinho – Era o vocalista e a alma da banda. Nascido em 5/3/1971, em Irecê, na Bahia, tinha 24 anos e morreu 3 dias antes de seu aniversário. Letrista do Mamonas, abusava dos deboches e rimas brincalhonas em suas músicas.Foto: Instagrams @samuelreoli e @hidreley
Bento Hinoto – O guitarrista. Tinha ascendência japonesa, mas gostava de usar cabelo rastafári. Estava com 25 anos na época do acidente.Foto: Facebook Rock Eterno e Instagram @hidreley
Samuel Reoli – Era baixista. Nascido em 11/3/1973, tinha 22 anos. Ele e o irmão Sérgio tocavam juntos na banda. Trabalhou como office boy antes de conhecer a fama.Foto: Instagrams @samuelreoli e @hidreley
SÃ©rgio Reoli – Era baterista. Nascido em 30/9/1969, em Guarulhos (SP), tocava com o irmÃ£o Samuel na banda. O nome Reoli vem das sÃlabas iniciais de Reis e Oliveira, sobrenome dos dois irmÃ£os.Foto: Facebook Mamonas Assassinas e Instagram @hidreley
Júlio Rasec – Era tecladista. Nascido em 4/1/1968 em Guarulhos (SP), se chamava Júlio César Barbosa e adotou o sobrenome artístico Rasec por ser a inversão de César. Agora, conheçamos a história da banda, que mudou o Brasil.Foto: Facebook Mamonas Assassinas e Instagram @hidreley
Sua semente remonta a 1989, quando Sérgio conheceu o irmão de Bento e eles se juntaram a Sérgio Reoli formando a Banda Utopia, que fazia covers de bandas já famosas na época (Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso).Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Numa apresentação, o público pediu que eles cantassem ‘Sweet Child o’ Mine’, do Guns N’Roses (foto), e eles não sabiam. Aí o Dinho, que estava na plateia, se voluntariou e subiu ao palco. Também não sabia a letra, mas enrolou e todos acharam engraçado.Foto: Raph PH wikimedia commons
Ele acabou se tornando o vocalista da banda, que passou a se chamar Mamonas Assassinas. Um nome irreverente que conquistou de vez o público.Foto: Facebook Mamonas Assassinas
O sucesso foi estrondoso. Eles não paravam de se apresentar em shows pelo Brasil, sempre de forma divertida e com grande retorno do público. A musicalidade com irreverência fez com que a banda ocupasse os primeiros lugares.Foto: Facebook Mamonas Assassinas
A banda também estava sempre em programas de TV, com imensa popularidade, cativando a audiência. A presença dos Mamonas era garantia de muita gente do outro lado da telinha.Foto: Facebook Mamonas Assassinas
Um dos maiores sucessos foi a Brasília Amarela, que virou um must nas rádios na época. O carro ganhou uma popularidade incrível na esteira do clipe dos jovens músicos.Foto: Reprodução e Instagram @samuelreoli
A banda deu uma entrevista superdivertida a Jô Soares, quando o falecido apresentador ainda estava no SBT. Era o programa ‘Jô Soares 11 e meia’.Foto: Facebook Mamonas Assassinas
Eis uma das últimas imagens da banda, em show no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Dali eles partiram para a viagem que terminaria em tragédia: a queda do avião em 2/3/1996 na Serra da Cantareira, no norte de São Paulo.Foto: Reprodução TV Globo
Suas morte repercutiram em todo o Brasil, trazendo sensação de luto em todo o país. Dizem que Júlio Rasec teve premonição porque disse ao barbeiro, horas antes da decolagem. A memória dos Mamonas, porém, segue (e seguirá) viva.Foto: Divulgação