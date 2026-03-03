Roteiro em Guarulhos: como visitar os locais dos Mamonas Assassinas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para os fãs dos Mamonas Assassinas, Guarulhos é mais do que a cidade natal da banda. É um mapa vivo da trajetória de Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio. Com os 30 anos do acidente aéreo que marcou o Brasil em 2 de março de 1996, revisitar esses locais se torna uma forma de manter viva a memória do grupo que revolucionou a música brasileira com irreverência e talento.

Um roteiro afetivo pela cidade na Grande São Paulo oferece uma imersão na história dos cinco jovens que, em pouco tempo, conquistaram o país. A jornada pode começar no bairro onde tudo floresceu e terminar no local de descanso final dos artistas, passando por palcos históricos e pontos de homenagem.

Leia Mais

O começo no Parque Cecap

O Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, mais conhecido como Parque Cecap, é o ponto de partida essencial. Foi ali que os integrantes moraram e onde a banda Utopia, embrião dos Mamonas, nasceu. As ruas e prédios do bairro serviram de cenário para os primeiros sonhos e ensaios do grupo. Próximo dali, a Escola Estadual Júlio de Mesquita Filho foi onde parte dos membros estudou, fortalecendo os laços de amizade que foram a base do sucesso.

Palcos e memórias

A casa onde Dinho, o vocalista, morava com a família é um dos pontos de peregrinação. Embora seja uma propriedade particular, a fachada atrai fãs que buscam uma conexão mais próxima com o ídolo. Outro local icônico é o Ginásio Paschoal Thomeu, o Thomeuzão. O ginásio foi palco de um dos shows mais memoráveis da banda em sua própria cidade, um evento que consolidou o status de heróis locais para os músicos.

Homenagem na Serra da Cantareira

A Serra da Cantareira, visível de vários pontos de Guarulhos, carrega uma forte carga emocional. Foi lá que o avião que transportava a banda colidiu em 2 de março de 1996. Embora o local exato do acidente aéreo seja de difícil acesso, a serra se tornou um símbolo de memória e saudade. Muitos fãs visitam mirantes na região para prestar suas homenagens e refletir sobre a breve e intensa carreira do grupo.

O memorial no BioParque Cemitério

O roteiro se encerra no BioParque Cemitério, também conhecido como Cemitério Primaveras. Em 2 de março de 2026, data que marcou os 30 anos do acidente, foi inaugurado no local o Jardim Bioparque Memorial Mamonas. Após a exumação dos corpos, um projeto transformou parte das cinzas em adubo para o plantio de árvores nativas, uma para cada integrante. Os túmulos originais, que abrigam a maior parte das cinzas, foram preservados e continuam sendo um ponto de visitação e homenagem para fãs de todo o Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.