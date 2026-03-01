Corpo de Dennis Carvalho foi velado em cerimônia restrita à família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator e diretor Dennis Carvalho, morto nesse sábado (28/2) aos 78 anos, foi velado neste domingo (1°/3) em um cemitério da Penitência, na região Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu das 10h às 13h e, a pedido da família, foi reservada a eles e a amigos próximos.

"Solicitamos a compreensão de todos para que o desejo da família seja atendido", disse a nota enviada à imprensa pela assessoria de Carvalho. "Após o velório, o corpo será encaminhado para cremação."

Diretor que mudou a TV brasileira, Carvalho ganhou notoriedade principalmente pelas suas parcerias com Gilberto Braga, com quem mais fez dobradinhas, a partir da vanguardista "Dancin'Days" (1978). Fizeram ainda "O Dono do Mundo" (1991), "Brilhante" (1981-82), "Celebridade" (2003) e "Paraíso Tropical" (2007).

Mas a principal dessas dobradinhas foi 'Vale Tudo' (1988), cuja cena final, que revelava o assassino de Odete Roitman, foi dirigida por Carvalho no mesmo dia da exibição, para evitar vazamentos. "Vamos matar Odete Roitman", avisou ele, com cigarro Hollywood entre os dedos e o maço sobre a mesa de onde coordenava a edição. Ao final, afirmou ao Fantástico: "acho que eu escrevi também o meu nome na história da televisão".

Dennis Carvalho deixa três filhos: Leonardo Carvalho, ator, seu filho com Christiane Torloni; Tainá, filha de Monique Alves, e Luíza, de Déborah Evelyn.