LUTO NA TV

Christiane Torloni, ex-mulher de Dennis Carvalho, se despede do diretor

A atriz e o diretor, que morreu neste sábado (28/2), no Rio de Janeiro, aos 78 anos, são pais de Leonardo. Ele deixa também duas filhas

ADRIELLY SOUZA
ADRIELLY SOUZA
Repórter
28/02/2026 17:20

Outras atrizes que ficaram conhecidas por viverem
Christiane Torloni e Dennis Carvalho foram casados de 1977 a 1980 e tiveram os gêmeos Leonardo e Guilherme crédito: Divulgac?a?o/TV Globo

A atriz Christiane Torloni usou as redes sociais para prestar uma homenagem a Dennis Carvalho, que morreu neste sábado (28/2), aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Em tom emocionado, ela destacou a relevância artística e humana do ex-companheiro.

"Hoje nos despedimos amorosamente de Dennis Carvalho. Ator, diretor, pai, avô. Uma jornada brilhante de grandes contribuições à cultura brasileira. Missão cumprida", escreveu Torloni ao compartilhar fotos ao lado do diretor. Os dois foram casados entre 1977 e 1980 e tiveram dois filhos juntos.

Durante o relacionamento, nasceram os gêmeos Leonardo e Guilherme. Leonardo, hoje com 43 anos, seguiu os passos dos pais na atuação, participou de novelas na TV Globo e atualmente mantém uma vida mais reservada, longe das redes sociais. Ele é casado com Keruse Bongiolo e pai de Lucca, de 8 anos.

Guilherme morreu em 1991, aos 12 anos, vítima de um acidente de carro – uma tragédia que marcou profundamente a família.

Além dos filhos com Christiane, Dennis também deixa Tainá, fruto do relacionamento com Monique Alves, e Luiza, da união com Deborah Evelyn. Ao longo do dia, diversos artistas lamentaram a morte do diretor e ressaltaram sua importância para a televisão brasileira.

A atriz Deborah Evelyn e Dennis Carvalho são pais de Luiza divulgaÃ§Ã£o

Com mais de 45 anos de trajetória na TV Globo, Dennis ajudou a moldar o padrão de qualidade das novelas da emissora.

Ele se desligou oficialmente do canal em junho de 2024. Entre os trabalhos de maior repercussão está "Segundo Sol", exibida em 2018, que marcou sua última direção em novelas.

diretor globo luto morte

