Netflix transmite domingo (1/3) Actor Awards, termômetro do Oscar

Não tem Brasil desta vez. Aliás, não há nenhum indicado em língua não inglesa nas seis categorias de cinema da 32.a. edição do prêmio do sindicato dos atores. Antes SAG Awards, a partir de 2026 a premiação do maior bloco votante de Hollywood – cerca de 160 mil membros, entre atores e dublês – passa a se chamar Actor Awards.

O evento será transmitido pela Netflix neste domingo (1/3), a partir das 21h, pelo horário de Brasília. A festa terá início com o tapete vermelho – que, pela primeira vez, terá dress code, “Reimaginando o glamour de Hollywood nos anos 20 e 30”. A cerimônia começa às 22h.

Diretamente do Shrine Auditorium, em Los Angeles, com Kristen Bell (a estrela da série “Ninguém quer”) como apresentadora, o Actor Awards vai distribuir 15 prêmios – seis para cinema, nove para televisão. Além de atores e atrizes, dublês têm categorias próprias.

A principal categoria é a de Melhor Elenco. Ainda que “Uma batalha após a outra” lidere com sete nomeações, “Pecadores”, de Ryan Coogler, é apontado como favorito. O filme, que compete em 16 categorias do Oscar, foi indicado a cinco no Actor Awards. Os dois longas, vale lembrar, competem com “O agente secreto” em 15 de março na recém-criada categoria de Melhor Direção de Elenco.

Michael B. Jordan, que vive dois irmãos em “Pecadores”, tem concorrentes de peso na categoria de Melhor Ator. São quase todos os mesmos do Oscar: Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”), Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) e Ethan Hawke (“Blue moon”). A quinta vaga, que no prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ficou com Wagner Moura, ficou para Jesse Plemons em “Bugonia” no Actor Awards.

Chalamet venceu o Actors de 2025 por “Um completo desconhecido”. Se não for ele, o troféu pode ficar com Jordan. Na categoria de Melhor Atriz, a super favorita é Jessie Buckley, de “Hamnet”, que vem levando todos os principais prêmios da temporada.

As categorias de coadjuvante também têm pesos pesados. Ambos estrelas de “Uma batalha após a outra”, Benicio del Toro e Sean Penn são os favoritos. Na de Melhor Atriz Coadjuvante, as apostas dão como certa Wunmi Mosaku, de “Pecadores”.

Após vencerem suas principais categorias no Emmy, as séries "The Pitt", da HBO Max, e "O estúdio", da Apple TV, são as favoritas para levar os prêmios de melhor elenco, assim com seus protagonistas, Noah Wyle e Seth Rogen, a Melhor Ator (o primeiro em drama e o segundo em comédia).

Wagner Moura aposta em terno preto, com um toque de cintilante, no Astra Film Awards, em parceria com o The Hollywood Creative Alliance em Beverly Hills Frazer Harrison/Getty Images via AFP Wagner Moura marcou presença no desfile da coleção de inverno masculina da Dior, na Semana de Moda de Paris. Ele apostou em um terno cinza e uma camisa com detalhes em xadrez Bianca Cruz/AFP No 31º Annual Critics Choice Awards, em Santa Monica, na California, Wagner Moura investe em um look todo preto, com camisa que remete ao estilo de um quimono Frazer Harrison/Getty Images via AFP Fugindo dos tons escuros, Moura marca presença no 41º Annual Santa Barbara International Film Festival, em Santa Barbara, na Califórnia, com diferentes tons de azul claro Kevin Winter/Getty images via AFP Em Nova York, o protagonista de 'O agente secreto' surge em look todo branco para o New York Film Critics Circle Awards Cindy Ord/Getty Images via AFP Na Noite dos Indicados do The Hollywood Reporter, em Los Angeles, na Califórnia, Wagner Moura chegou ao tapete vermelho com terno azul escuro Leo Bennett/Getty Images via AFP No almoço dos indicados da 98ª edição do Oscar, Wagner Moura ousou no look. Com um monocromático marrom, o ator vestiu Zegna Kevin Winter/Getty Images via AFP No Globo de Ouro, onde conquistou a estatueta de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura apostou em look da grife Maison Margiela Amy Sussman/Getty Images via AFP Voltar Próximo

A morte recente e repentina de Catherine O’Hara deve repercutir no Actor Awards. A atriz é apontada como favorita nas séries de comédia, por sua participação em “O estúdio”. Já em série dramática, Rhea Seehorn, de “Pluribus”, outro sucesso da Apple TV, é apontada como provável vencedora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temporada pré-Oscar caminha para seu final. No próximo domingo (8/3) acontecem as duas últimas premiações antes do festa da Academia: o Writers Guild Awards, do sindicato dos roteiristas, e o Satellite Awards, realizado pela International Press Academy.