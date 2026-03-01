Galvão Bueno estreia no SBT/Alterosa, com direito a plateia

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Galvão Bueno estreia no SBT nesta segunda-feira (2/3), às 22h30. Depois de 43 anos na Globo e nove meses na Band, o narrador esportivo comandará o programa “Galvão FC”, que contará com a participação dos jornalistas Mauro Naves e Mauro Beting, além do pentacampeão Vampeta, como comentaristas.

O programa esportivo, transmitido em Minas pelo SBT/Alterosa, marca nova fase na carreira de uma das vozes mais populares da televisão brasileira. Afinal, Galvão Bueno foi praticamente indissociável da Globo por décadas. Narrou partidas do Brasil nas Copas do Mundo, os Jogos Olímpicos, a Fórmula 1 e, mais recentemente, lutas do UFC.



Ayrton Senna

Seus bordões e narrações, especialmente das corridas de Ayrton Senna, na década de 1990, e da Seleção Brasileira campeã do mundo em 1994 e 2002, fazem parte da memória afetiva de gerações de brasileiros.

Quem não se lembra do “Sai que é sua, Taffarel” ou do “r” acentuado na pronúncia dos nomes de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Fenômeno, quando Ronaldo Nazário ainda era tratado no diminutivo? Ele também eternizou as frases “Haja coração”, “Pode isso, Arnaldo?” e “Virou passeio”.

“Galvão Bueno é a cara do esporte no Brasil”, diz Tiago Galassi, diretor de esportes do SBT. “Ele foi responsável por transmitir as maiores emoções que já tivemos nos grandes eventos esportivos das últimas décadas.”

Além de narrar, Galvão fez comentários eventuais em telejornais da Globo e apresentava programas. De 1999 a 2001, comandou o “Espaço aberto”, na GloboNews; de 2003 a 2022, esteve à frente do “Bem, amigos!”, no Sport TV. Em 2009, estreou o quadro “Na estrada com Galvão” no “Esporte espetacular”, na Globo.

Em 2025, migrou para a Band, onde apresentou “Galvão e amigos” e transmitiu corridas de Fórmula 1. Ficou lá de março a dezembro. Ao comentar a saída da Globo, disse ao programa “Olho no olho”, da Folha de São Paulo: “Foram deselegantes comigo”. Referia-se à exigência da emissora, após 43 anos de parceria, de que ele apresentasse novo projeto para prosseguir contratado.

Galvão Bueno chega ao SBT para incorporar seu DNA à marca da emissora, que aposta no conteúdo popular. Por isso, “Galvão FC” terá formato diferente dos programas dele na Globo e na Band. A ideia não é mais fazer “resenha”, com analistas comentando táticas de jogo, e sim atração com plateia, game show, entrevistas e análises. Também vai ao ar a banda Los Buenos, liderada pelo humorista Marcelo Marrom.

“‘Galvão FC’ traz toda a bagagem de um dos maiores nomes da comunicação esportiva, com o jeito leve do SBT de se comunicar. Essa mistura forma um programa de muito prestígio, muita informação e, ao mesmo tempo, com aquele DNA do SBT de diversão, leveza e muito entretenimento”, define Galassi.



Tensão na Band

“Galvão FC” nem estreou e já provoca tensão na Band. O ex-jogador Neto, que apresenta “Os donos da bola”, iniciou o programa de terça-feira (24/2) criticando a emissora pela maneira como Galvão Bueno foi tratado em sua rápida passagem por lá.

Neto agradecia profissionais que atuam fora do alcance das lentes, ressaltando que o sucesso de um produto televisivo depende da “retaguarda maravilhosa”, quando o tom mudou ao mencionar a saída de Galvão Bueno.

“A Band tem de aprender algumas coisas. O que vou falar, muita gente vai ficar brava. Não estou nem aí. Às vezes vocês colocam tapete vermelho, tapete azul… Aí o cara fica um pouquinho aqui e ‘vaza’! Está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que nós continuamos aqui”, disse.

Além de comandar seu programa, Galvão Bueno terá outra missão no SBT/Alterosa: em junho e julho, vai narrar 10 jogos da Copa do Mundo. Entre eles, a partida inaugural entre México e África do Sul, marcada para 11 de junho, além das disputas da Seleção Brasileira.

“GALVÃO FC”

Programa esportivo comandado por Galvão Bueno. Com Mauro Naves, Mauro Beting e Vampeta. Estreia nesta segunda (2/3), às 22h30, no SBT/Alterosa. Exibição às segundas-feiras.