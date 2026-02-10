Anitta já disse que música de Bad Bunny 'não toca no Brasil'

Por qual motivo Anitta e Bad Bunny nunca gravaram nenhum hit juntos? É difícil cravar, mas o que se sabe é que ambos andaram se alfinetando no mundo dos famosos. A "Folha de S.Paulo" reúne alguns momentos que podem explicar uma suposta crise entre eles.

Bunny é porto-riquenho e tem 31 anos. anitta, de 32, é uma brasileira e, assim como ele, deixou seu país de origem para fazer sucesso pelo mundo. É natural pensar em uma parceria até pelo ritmo adotado pelos dois ter nuances semelhantes. Mas isso pode nunca acontecer.

Os cantores nem se seguem nas redes sociais, o que já causa certa estranheza nos fãs, que especulam uma crise. A brasileira também não se pronunciou sobre a apresentação dele no Super Bowl como fizeram outros artistas.

Curiosamente, ambos já fizeram parceria com J Balvin. O primeiro sucesso de Anitta fora do Brasil foi "Downtown", parceria com J Balvin lançada em 2017. Em 2018, Balvin e Bad Bunny participaram do hit "I like it", com Cardi B, o que aumentou sua projeção.

Para aumentar ainda mais os boatos de uma rusga, há três anos, num podcast, Anitta disse que Bunny não tinha sua canção tocada no Brasil.

"A música dele não toca no Brasil. Quando esses artistas saem de seus países vão perceber que as pessoas não sabem quem são eles. Aconteceu comigo, eu era gigante no Brasil e quando saí não sabiam quem eu era", disse.

Na sequência, explicou melhor seu ponto de vista. "É complicado para os latinos. Ele é global, mas é uma questão de sair e experimentar coisas novas. Para mim, o Brasil é muito grande e você pode ter uma carreira, ser famoso, rico e não necessitar ir a outros lugares. Eu já gosto de sair e me jogar em lugares que não conheço."





Em 2021, durante uma premiação da Billboard, Anitta anunciou Bunny como vencedor. A brasileira brincou que "não faria falta para ele", ao que ele respondeu "Pode pegar para você". Apesar de brincadeiras no palco, ambos nem se cumprimentaram com um abraço ou aperto de mão.

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, Bunny fará shows no Brasil. A expectativa é que ele cante com algum astro local. Será que chamará Anitta?