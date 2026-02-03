Grammy homenageia Lô Borges, Preta Gil e outros artistas brasileiros
Além do tributo, a noite também celebrou a música brasileira com vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global
compartilheSIGA
Preta Gil apareceu entre os artistas lembrados no tradicional segmento In Memoriam da 68ª edição do Grammy Awards, realizada no domingo (1º), em Los Angeles. O momento é dedicado a nomes da música que morreram recentemente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Grammy 2026: artistas protestam contra polícia migratória dos EUA
Ao todo, 24 artistas do Brasil foram mencionados na homenagem póstuma deste ano. Entre eles estão o compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, o sambista Bira Presidente e a cantora Ângela Ro Ro.
Leia Mais
Embora os brasileiros não tenham sido exibidos no telão principal da cerimônia, seus nomes constam na relação completa publicada no site do prêmio. O tributo póstumo relembra artistas e profissionais da música que marcaram suas gerações.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A cerimônia também teve clima de celebração para a música brasileira. Na mesma noite, Caetano Veloso e Maria Bethânia foram premiados na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco 'Caetano e Bethânia Ao Vivo', registro da turnê conjunta que percorreu o Brasil em 2024.