Assine
overlay
Início Cultura
TRIBUTO PÓSTUMO

Grammy homenageia Lô Borges, Preta Gil e outros artistas brasileiros

Além do tributo, a noite também celebrou a música brasileira com vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
03/02/2026 13:14 - atualizado em 03/02/2026 13:14

compartilhe

SIGA
x
Compositor mineiro e nome central do Clube da Esquina, Lô Borges foi homenageado pelo Grammy
Compositor mineiro e nome central do Clube da Esquina, Lô Borges foi homenageado pelo Grammy crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Preta Gil apareceu entre os artistas lembrados no tradicional segmento In Memoriam da 68ª edição do Grammy Awards, realizada no domingo (1º), em Los Angeles. O momento é dedicado a nomes da música que morreram recentemente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Grammy 2026: artistas protestam contra polícia migratória dos EUA

Ao todo, 24 artistas do Brasil foram mencionados na homenagem póstuma deste ano. Entre eles estão o compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, o sambista Bira Presidente e a cantora Ângela Ro Ro.

Leia Mais

Embora os brasileiros não tenham sido exibidos no telão principal da cerimônia, seus nomes constam na relação completa publicada no site do prêmio. O tributo póstumo relembra artistas e profissionais da música que marcaram suas gerações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cerimônia também teve clima de celebração para a música brasileira. Na mesma noite, Caetano Veloso e Maria Bethânia foram premiados na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco 'Caetano e Bethânia Ao Vivo', registro da turnê conjunta que percorreu o Brasil em 2024.

Tópicos relacionados:

grammy lo-borges maria-bethania musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay