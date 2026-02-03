Grammy homenageia Lô Borges, Preta Gil e outros artistas brasileiros

Preta Gil apareceu entre os artistas lembrados no tradicional segmento In Memoriam da 68ª edição do Grammy Awards, realizada no domingo (1º), em Los Angeles. O momento é dedicado a nomes da música que morreram recentemente.

Ao todo, 24 artistas do Brasil foram mencionados na homenagem póstuma deste ano. Entre eles estão o compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, o sambista Bira Presidente e a cantora Ângela Ro Ro.

Embora os brasileiros não tenham sido exibidos no telão principal da cerimônia, seus nomes constam na relação completa publicada no site do prêmio. O tributo póstumo relembra artistas e profissionais da música que marcaram suas gerações.

A cerimônia também teve clima de celebração para a música brasileira. Na mesma noite, Caetano Veloso e Maria Bethânia foram premiados na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco 'Caetano e Bethânia Ao Vivo', registro da turnê conjunta que percorreu o Brasil em 2024.