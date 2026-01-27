Assine
PRÊMIO

João Barile vence o prêmio APCA com biografia de Silviano Santiago

O arquiteto Gustavo Penna, o Grupo Corpo e o Grupo Galpão também estão entre os destaques do ano

27/01/2026 15:42

O escritor João Barile
O escritor João Barile venceu o prêmio APCA com o livro "Presente do acaso", biografia do mineiro Silviano Santiago crédito: Carolina Coutinho/Autêntica/Divulgação

A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) anunciou nesta segunda-feira (26/1) os vencedores de 2025. A premiação contempla 11 categorias, entre elas arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música e teatro.

Artistas mineiros tiveram destaque em diferentes áreas. Na Arquitetura, o prêmio de Obra de Arquitetura no Brasil foi para Gustavo Penna, que assina o projeto do Memorial de Brumadinho. Em Artes Visuais, a exposição "Fullgás", que teve passagem polêmica no CCBB BH entre agosto e novembro do ano passado, venceu na categoria Exposição Nacional.

Na Dança, a coreografia de "Piracema", do Grupo Corpo, assinada por Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, foi eleita a melhor do ano. O grupo também recebeu um Prêmio Especial pelos 50 anos de trajetória. No Teatro, "(Um) ensaio sobre a cegueira", do Grupo Galpão, foi escolhido como o melhor espetáculo.

Na categoria Reportagem/Biografia, o prêmio ficou com "Presente do acaso: um ensaio biográfico sobre Silviano Santiago", do jornalista João Pombo Barile, natural de Campinas e radicado em Minas Gerais. O livro é fruto de um longo processo de apuração, com encontros, entrevistas e pesquisa em documentos e arquivos pessoais.

A obra traça um retrato do escritor Silviano Santiago, natural de Formiga, desde a infância marcada pela perda precoce da mãe, passando pela juventude em Belo Horizonte, os estudos em Paris e a atuação como professor nos Estados Unidos nos anos 1960, até o retorno ao Brasil durante a ditadura militar, na década de 1970.

João soube da notícia quando o celular começou a pipocar com mensagens de amigos, por volta das 22h de ontem, quando já estava indo dormir. Para ele, o prêmio tem um significado especial. "Acho muito importante, porque é um reconhecimento por um livro que também homenageia um mineiro", avalia.

"Claro que a gente gosta de ser premiado, mas esse livro fala de alguém que eu respeito muito. Um grande problema que temos no Brasil é de que as novas gerações se esquecem do que veio antes. Silviano é um autor fundamental para Minas e para o mundo", afirma.

"Silviano é um grande estudioso do gênero, então eu não poderia fazer algo convencional. O livro foi construído a partir das conversas que tivemos", completa.

No Cinema, "O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, foi eleito Melhor Filme. Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator, e a atriz Tânia Maria ganhou o Prêmio Especial do Júri pelo trabalho no longa. Em Música Popular, Ney Matogrosso conquistou o Grande Prêmio da Crítica enquanto Luedji Luna foi eleita Artista do Ano.

