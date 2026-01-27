João Barile vence o prêmio APCA com biografia de Silviano Santiago

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) anunciou nesta segunda-feira (26/1) os vencedores de 2025. A premiação contempla 11 categorias, entre elas arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música e teatro.

Artistas mineiros tiveram destaque em diferentes áreas. Na Arquitetura, o prêmio de Obra de Arquitetura no Brasil foi para Gustavo Penna, que assina o projeto do Memorial de Brumadinho. Em Artes Visuais, a exposição "Fullgás", que teve passagem polêmica no CCBB BH entre agosto e novembro do ano passado, venceu na categoria Exposição Nacional.

Na Dança, a coreografia de "Piracema", do Grupo Corpo, assinada por Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, foi eleita a melhor do ano. O grupo também recebeu um Prêmio Especial pelos 50 anos de trajetória. No Teatro, "(Um) ensaio sobre a cegueira", do Grupo Galpão, foi escolhido como o melhor espetáculo.

Na categoria Reportagem/Biografia, o prêmio ficou com "Presente do acaso: um ensaio biográfico sobre Silviano Santiago", do jornalista João Pombo Barile, natural de Campinas e radicado em Minas Gerais. O livro é fruto de um longo processo de apuração, com encontros, entrevistas e pesquisa em documentos e arquivos pessoais.

A obra traça um retrato do escritor Silviano Santiago, natural de Formiga, desde a infância marcada pela perda precoce da mãe, passando pela juventude em Belo Horizonte, os estudos em Paris e a atuação como professor nos Estados Unidos nos anos 1960, até o retorno ao Brasil durante a ditadura militar, na década de 1970.

João soube da notícia quando o celular começou a pipocar com mensagens de amigos, por volta das 22h de ontem, quando já estava indo dormir. Para ele, o prêmio tem um significado especial. "Acho muito importante, porque é um reconhecimento por um livro que também homenageia um mineiro", avalia.

"Claro que a gente gosta de ser premiado, mas esse livro fala de alguém que eu respeito muito. Um grande problema que temos no Brasil é de que as novas gerações se esquecem do que veio antes. Silviano é um autor fundamental para Minas e para o mundo", afirma.

"Silviano é um grande estudioso do gênero, então eu não poderia fazer algo convencional. O livro foi construído a partir das conversas que tivemos", completa.

No Cinema, "O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, foi eleito Melhor Filme. Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator, e a atriz Tânia Maria ganhou o Prêmio Especial do Júri pelo trabalho no longa. Em Música Popular, Ney Matogrosso conquistou o Grande Prêmio da Crítica enquanto Luedji Luna foi eleita Artista do Ano.