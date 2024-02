Ione de Medeiros com Jonnatha Horta Fortes, integrante do Grupo Oficcina Multimédia

A mineira Ione de Medeiros foi premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como a melhor diretora de teatro de 2023, por seu trabalho em “Vestido de noiva”, peça de Nelson Rodrigues encenada pelo Grupo Oficcina Multimédia (GOM). O espetáculo está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, de sexta (2/2) até segunda-feira (5/2).



Integrantes da APCA se reuniram na segunda-feira (29/1), no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, para escolher os melhores das artes de 2023. O prêmio paulista contempla os setores de artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, rádio, teatro, teatro infantojuvenil e televisão.



Além de Ione, foram premiados a atriz Vera Holtz, o cineasta Kleber Mendonça Filho, o músico Jards Macalé, a cantora Ludmilla, a atriz Sophie Charlotte, o ator Milhem Cortaz e o escritor Joca Reiners Terron, entre outros artistas.



Ano passado, a montagem mineira de “Vestido de noiva” ficou em cartaz em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. “Estamos muito felizes com esse reconhecimento. Ione em 2023 comemorou 40 anos de direção. Viva Ione!!!!!”, festejou o GOM em seu perfil no Instagram.

Nelson revolucionário



Fundadora do Officina Multimédia, que completou 46 anos, Ione demorou a encenar Nelson Rodrigues. “Quando fiz, me apaixonei. Resolvemos fazer o ‘Vestido’ porque é muito diferente. Ele foi revolucionário, não trata a realidade ao pé da letra. A personagem referencial sofreu acidente, então o que acontece na peça vem da mente dela. E o inconsciente é livre, não tem ordem cronológica, análise dos fatos”, afirmou a diretora quando o espetáculo estreou em BH, em maio de 2023.



A peça trata da disputa de um homem, Pedro, por duas irmãs, Alaíde e Lúcia. Ele se casa com Lúcia, e Alaíde, à beira da morte no hospital após ser atropelada, reconstrói a história em meio a delírios.

Na TV, a APCA premiou Sophie Charlotte como melhor atriz de 2023 por “Todas as flores” (Globo). A atriz viveu a deficiente visual Maíra, protagonista da trama.

Televisão



O prêmio de melhor novela foi para “Vai na fé” (Globo), de Rosane Svartman. E o de melhor série ficou com o drama “Os outros” (Globoplay), de Lucas Paraízo.

A atriz Alice Carvalho foi eleita revelação do ano por “Cangaço novo”. Ela vive a violenta Dinorá, protagonista da série original da Amazon Prime Video.



A cerimônia de premiação está marcada para 22 de abril, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

“VESTIDO DE NOIVA”



De: Nelson Rodrigues. Direção: Ione de Medeiros. Com Grupo Oficcina Multimédia. Em cartaz de sexta (2/2) a segunda (5/2), no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).



PREMIADOS*

CINEMA



Melhor filme: “Retratos fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho

Melhor direção: Paula Gaitán, por “Luz nos trópicos”

Melhor atriz: Vera Holtz, por “Tia Virgínia”

Melhor ator: Juan Paiva e Lucas Penteado, por “Nosso sonho”

DANÇA



Espetáculo: “Dança pra lua”, de Ivan Bernadelli, com Cia. Jovem de Dança de Jundiaí

Coreografia: Vanessa Macedo, por “Erga omnes”, com Cia. Fragmento de Dança

LITERATURA



Romance: “Onde pastam os minotauros” (Todavia), de Joca Reiners Terron

Contos: “Ninho” (Record), de Bethânia Pires Amaro

Poesia: “Veludo rouco” (Cia das Letras), de Bruna Beber

Infantil: “Os pombos” (Cia das Letrinhas), de Blandina Franco e José Carlos Lollo

MÚSICA POPULAR



Grande prêmio da crítica: Jards Macalé

Artista do ano: Ludmilla

Disco do ano: “Me chama de gato que eu sou sua”, de Ana Frango Elétrico

Artista revelação: Mateus Fazeno Rock

Show do ano: Luiza Lian, com “7 estrelas/Quem arrancou o céu?”

Menção honrosa: Titãs, com “Encontro”



TEATRO



Direção: Ione de Medeiros, por “Vestido de noiva”, com Grupo Oficcina Multimédia

Dramaturgia: Alan Mendonça, Cleydson Catarina, Naruna Costa e Uberê Guelè, por “Boi mansinho e a santa cruz do deserto”

Ator: Marco Antônio Pâmio, por “A herança 1 e 2”

Atriz: Grace Gianoukas, por “Nasci pra ser Dercy”

Espetáculo: “A aforista”

Grande prêmio da crítica: Clara Carvalho



TEATRO INFANTOJUVENIL



Melhor espetáculo: “A grande questão”, da Cia. de Feitos

Melhor direção: Marcelo Várzea e Erica Rodrigues, por “Valentim valentinho”

Melhor dramaturgia: Sara Antunes, por “Voz de vó”

Intérprete revelação: Bibi Valverde, por “Kafka e a boneca”

* Confira a lista completa no site www.spescoladeteatro.org.br