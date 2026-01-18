Novela 'Presente de amor' estreia no SBT/Alterosa nesta segunda (19/1)

E se a paixão da sua vida, que acabou de morrer, escondesse um grande segredo? É a partir dessa premissa que se desenvolve a trama de “Presente de amor”, novela que estreia amanhã (19/1), na faixa das 21h, no SBT/Alterosa. A produção mexicana será exibida antes do final de “A.mar”, folhetim atualmente em cartaz, cujos últimos capítulos serão transmitidos em dobradinha com a novidade. “A.mar” chega ao fim em 26 de janeiro.

Criação da Televisa, “Presente de amor” foi sucesso de audiência no México entre junho e novembro do ano passado. Exibida pela primeira vez no Brasil, terá todos os capítulos disponibilizados no streaming +SBT após a transmissão na TV aberta. Aos sábados, vai ao ar o resumo da semana.

Ambientada na cidade fictícia de Águas Quentes, a trama acompanha Isabella (Alejandra Robles Gil). Órfã desde os 20 anos, ela construiu a própria rede de afeto ao lado da melhor amiga, Miranda (Natalia Madera), e de Emma (Arcelia Ramirez), sua mãe. Além de amigas, Isabella e Miranda são sócias de uma agência de eventos.

Traição e tragédia

A aparente estabilidade de Isabella desmorona com a morte repentina do marido, Maurício (Juan Martin Jauregui), em acidente de carro. Em meio ao luto, a mocinha descobre que o casamento, que acreditava ser perfeito, escondia uma traição e um segredo devastador.



Maurício teve uma filha fora da relação e registrou a criança no nome de Isabella, sem ela saber. O sofrimento da enlutaviúva é ainda maior porque ela não pode ser mãe.

Há inúmeras reviravoltas em “Presente de amor”. A criança, chamada Valentina (Almudena López), estava no carro e sobreviveu ao acidente. É filha de Petra (Valentina Buzurro), a irmã mais nova de Eugênio (Chris Pazcal), o chefe de Maurício.

Valentina (Almudena López) não tem o carinho da mãe, Petra (Valentina Buzurro), cuja instabilidade emocional é fruto do borderline Televisa/divulgação

Eugênio vive com a mãe, Fausta (Claudia Ramirez). O pai está em coma há cinco anos. Desde que Petra fugiu de casa, aos 18 anos, ele passou muito tempo tentando encontrá-la. O reencontro ocorre exatamente na noite do desastre de carro, quando o rapaz presencia uma discussão entre a irmã e Maurício.

Ao seguir o carro do funcionário, Eugênio assiste à tragédia, passando a se sentir responsável pelo desfecho fatal.

Borderline

Maurício e Petra brigavam devido à instabilidade emocional dela, diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Mauricio queria levar a filha consigo, fruto de apenas uma noite que passou com Petra. A jovem usa a menina para garantir o recebimento da pensão.

Petra submete Valentina a constantes maus-tratos, que resultaram no desenvolvimento de mutismo seletivo. Devido ao transtorno de ansiedade, a menina deixa de falar em determinadas situações. Na noite do acidente, Maurício pretendia afastá-la da realidade que a adoecera.

Com a morte dele, Petra, Eugênio e também Isabella disputam a guarda da criança, briga marcada por ressentimentos e tentativas de manipulação. Ao longo desse processo, Isabella e Eugênio se aproximam e se apaixonam, vivendo um romance atravessado por culpas e dores compartilhadas.

Os dois enfrentam a oposição de Fausta, a mãe de Eugênio e Petra, mulher fria, ardilosa e dominadora, empenhada em controlar os filhos. Manipula Petra e as duas infernizam Isabella, que se afeiçoa a Valentina, apesar de a menina ser fruto da traição do marido.

Maternidade atípica

“Presente de amor” não se limita a crueldades e romances, marca registrada dos folhetins mexicanos. A novela traz a público questões importantes como a necessidade de cuidar da saúde mental, abordando o borderline e suas consequências sobre o equilíbrio familiar.

Outra discussão suscitada pela novela envolve a maternidade atípica, por meio da relação entre Isabella e Valentina, em contraposição a Petra. Afinal, laços afetivos podem ser mais fortes e legítimos do que vínculos biológicos e exames de DNA.

“PRESENTE DE AMOR”



• Novela mexicana estreia nesta segunda-feira (19/1), na faixa das 21h, no SBT/Alterosa. Os capítulos ficarão disponíveis no streaming +SBT após exibição na TV aberta.