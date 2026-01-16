Assine
PEGOU MAL!

Imprensa espanhola chama Quarto Branco do BBB de 'Big Tortura Brasil'

Telejornal questionou condições da dinâmica, marcada por isolamento, ruídos constantes e restrição de conforto

16/01/2026 17:23

Cena do telejornal espanhol La Sexta exibindo o Quarto Branco, do BBB
Telejornal espanhol La Sexta se referiu ao Quarto Branco, do BBB, como 'Gran Hermano Guantánamo', em referência à prisão na Baía de Guantánamo, em Cuba crédito: La Sexta/Reprodução

O Quarto Branco, do BBB 26, ganhou repercussão na imprensa internacional. Nesta quinta-feira (15/1), o telejornal espanhol LaSexta exibiu uma reportagem sobre a prova de resistência do reality da TV Globo questionando o formato adotado para a seleção dos participantes.

A reportagem se referiu à dinâmica como “Gran Hermano Guantánamo”, em referência à prisão na Baía de Guantánamo, em Cuba. O apresentador Rodrigo Blázquez chegou a classificar a dinâmica como “Big Tortura Brasil” e criticou: “Estão escutando os barulhos? Eles estão presos em um ‘Quarto Branco’ e têm que ouvir sons insuportáveis por 24 horas”.

O programa também exibiu trechos em que os competidores reclamam da falta de água e de comida e destacou a ausência de conforto. Nas redes sociais, usuários repercutiram a matéria e apontaram que o Quarto Branco tem sido comparado a práticas de tortura por veículos estrangeiros.

O Quarto Branco é uma dinâmica de resistência criada pelo BBB para selecionar participantes que seguem para a casa principal do reality. Isolados em um ambiente totalmente branco, sem referências de tempo, os confinados permanecem sob iluminação constante e são submetidos a ruídos repetitivos e incômodos. Com acesso limitado à água, comida e descanso, os participantes precisam resistir o máximo possível, podendo desistir a qualquer momento ao apertar um botão, o que os elimina da disputa.

