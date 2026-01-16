Henri Castelli segue em observação médica e tem exames 'satisfatórios'

Após deixar o BBB 26 (Globo) por questões de saúde, Henri Castelli está bem, informou a equipe do ator.

O perfil oficial de Henri publicou nota. "Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem. A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio."

O ator sofreu duas convulsões na terça-feira (13/1). A primeira aconteceu durante a prova do líder, de resistência. Ele foi atendido, voltou para a casa e teve uma nova crise minutos depois.

Perfil oficial de Henri Castelli publicou nota informando sobre a saúde do ator Instagram/Reprodução

Tadeu Schmidt informou que foi decidido pela equipe médica que o ator deixasse o reality show para cuidar da saúde. "O Henri está bem, lúcido, mas diante desse quadro, não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa".

"Todo mundo que vai entrar passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, temos uma UTI móvel a postos, 24 horas por dia. Fica aqui um grande abraço para o Henri", disse Tadeu Schmidt.