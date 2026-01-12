Conheça artista da 'Fernanda da Sorte', santinho que circulou no Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e outros membros da equipe de "O Agente Secreto" desfilaram pelo tapete vermelho do Globo de Ouro, no domingo (11), levando um amuleto inusitado, apelidado de "Santa Fernanda da Sorte".

O panfleto de santinho trazia uma ilustração da atriz Fernanda Torres, segurando o seu Globo de Ouro de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", conquistado no ano passado, com a inscrição "Fernanda da Sorte". No verso, os dizeres "Uma Fernanda da Sorte para abrir os caminhos e lembrar que 'a vida presta.'"

"Santa Nanda da Sorte", brincou Alice Carvalho no tapete vermelho. Moura afirmou que guardaria o amuleto no bolso para garantir a sorte.Efeito milagroso ou não, a produção do pernambucano fez história e saiu do evento com dois troféus, de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator para Wagner Moura.

A idealizadora do santinho foi Sophia Martinez Andreazza, ilustradora sorocabana de 31 anos. Em janeiro, a equipe da Nono Produções, responsável pela transmissão da premiação no Brasil pela TNT e pela HBO Max, procurou Andreazza com a proposta de criar um objeto que os artistas do filme pudessem carregar nos bolsos. O santinho foi dado às estrelas pela equipe brasileira da emissora presente no tapete vermelho.

"A ideia final foi a de um santinho, seguindo essa estética de bênção que as pessoas costumam trocar entre si", diz a ilustradora à reportagem. Segundo Andreazza, as escolhas estéticas foram resultado de uma pesquisa sobre lembrancinhas distribuídas por paróquias da Igreja Católica.

No domingo, os atores exibiram os santinhos em entrevistas à imprensa brasileira. A ilustradora, que acompanhava a programação ao vivo do canal GloboNews, afirma que não esperava a repercussão.

Fernanda Torres curtiu e comentou a publicação da designer e passou a seguir seu perfil no Instagram. Em sua conta pessoal, a atriz também publicou uma mensagem comemorando a vitória do Brasil, com fotos dos atores segurando os santinhos.