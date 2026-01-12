Assine
GLOBO DE OURO

Conheça artista da 'Fernanda da Sorte', santinho que circulou no Globo de Ouro

Ícone foi mostrado por Wagner Moura no tapete vermelho. Fernanda Torres seguiu a artista em suas redes sociais

12/01/2026 20:30 - atualizado em 12/01/2026 20:31

Wagner Moura segura santinho com ilustração de Fernanda Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro, em transmissão da GloboNews
Wagner Moura segura santinho com ilustração de Fernanda Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro, em transmissão da GloboNews crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e outros membros da equipe de "O Agente Secreto" desfilaram pelo tapete vermelho do Globo de Ouro, no domingo (11), levando um amuleto inusitado, apelidado de "Santa Fernanda da Sorte".

O panfleto de santinho trazia uma ilustração da atriz Fernanda Torres, segurando o seu Globo de Ouro de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", conquistado no ano passado, com a inscrição "Fernanda da Sorte". No verso, os dizeres "Uma Fernanda da Sorte para abrir os caminhos e lembrar que 'a vida presta.'"

"Santa Nanda da Sorte", brincou Alice Carvalho no tapete vermelho. Moura afirmou que guardaria o amuleto no bolso para garantir a sorte.Efeito milagroso ou não, a produção do pernambucano fez história e saiu do evento com dois troféus, de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator para Wagner Moura.

A idealizadora do santinho foi Sophia Martinez Andreazza, ilustradora sorocabana de 31 anos. Em janeiro, a equipe da Nono Produções, responsável pela transmissão da premiação no Brasil pela TNT e pela HBO Max, procurou Andreazza com a proposta de criar um objeto que os artistas do filme pudessem carregar nos bolsos. O santinho foi dado às estrelas pela equipe brasileira da emissora presente no tapete vermelho.

"A ideia final foi a de um santinho, seguindo essa estética de bênção que as pessoas costumam trocar entre si", diz a ilustradora à reportagem. Segundo Andreazza, as escolhas estéticas foram resultado de uma pesquisa sobre lembrancinhas distribuídas por paróquias da Igreja Católica.

No domingo, os atores exibiram os santinhos em entrevistas à imprensa brasileira. A ilustradora, que acompanhava a programação ao vivo do canal GloboNews, afirma que não esperava a repercussão.

Fernanda Torres curtiu e comentou a publicação da designer e passou a seguir seu perfil no Instagram. Em sua conta pessoal, a atriz também publicou uma mensagem comemorando a vitória do Brasil, com fotos dos atores segurando os santinhos.

