Nilson Chaves celebra hoje a Amazônia no Bar do Clube da Esquina
Cantor e compositor paraense vai se apresentar em BH nesta quinta-feira (8/1), ao lado do poeta mineiro Petrônio Souza
compartilheSIGA
De volta a BH, o cantor, compositor e violonista Nilson Chaves se apresenta nesta quinta-feira (8/1), às 20h, no Bar do Museu Clube da Esquina. O show “Um canto amazônico” traz as canções “Sabor açaí”, “Tempo destino” e “Maniva”, entre outros sucessos do artista paraense, que lançou 21 discos e cinco DVDs. O poeta e escritor mineiro Petrônio Souza é o convidado da noite.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Nilson conta que o show em BH dá continuidade ao repertório levado por ele à COP30, realizada em novembro, em Belém do Pará.
“Algumas canções são de poetas da região, falando sobre as questões da Amazônia”, diz. Outras ele já trouxe a BH em 2025, também no Bar do Clube da Esquina.
“Minha proposta como artista vem de letras que possam contribuir com reflexões e observações mais gerais sobre o nosso universo. Será um show bem acústico, de voz e violão. É sempre um prazer voltar à cidade, onde tenho muitos amigos e meu trabalho é reconhecido”, comenta. No sábado (10/1), ele se apresentará em João Monlevade.
O paraense vem mandando novidades para o Instagram e plataformas. “No final da COP30, lançamos sete músicas que tinham a ver com a nossa região”, afirma. O repertório de hoje reunirá por volta de 17 canções, em 90 minutos. “Mas é claro que se houver pedidos, a gente faz um pouco mais”, promete.
A noite terá homenagem a três mineiros. “Dois deles, infelizmente, já partiram: o Lô Borges e o Vander Lee. Vou cantar também minha parceria com o amigo Flávio Venturini”, adianta. Outras da setlist são “Não vou sair” e “Olhando Belém”, de Celso Viáfora, gravadas por Nilson, e “Olho de boto”.
“Tem também 'Coração sonhador', que fiz para Gracinha, minha companheira, e é muito pedida em BH e Brasília”, diz.
Carreira
Com mais de cinco décadas de carreira, Nilson Chaves é um dos destaques da música do Norte do Brasil. Sua obra foi reconhecida, pela Assembleia Legislativa, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará.
Em 1994, ele ganhou o Prêmio Sharp com o CD “Não peguei o ita”. Em 2000, foi indicado para o Grammy Latino, na categoria Raízes Brasileiras, com o álbum “25 anos ao vivo”.
Em 2001, Nilson comemorou seus 50 anos de vida reunindo 57 artistas em Belém. Flávio Venturini, Zeca Baleiro, Zé Renato, Fafá de Belém e Chico César eram alguns deles.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
NILSON CHAVES E PETRÔNIO SOUZA
Show nesta quinta-feira (8/1), às 20h, no Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Ingressos: R$ 120 (preço único), à venda na plataforma Sympla. Informações: (31) 99688-0558.