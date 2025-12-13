Toda quarta-feira tem forró gratuito no Viaduto Santa Tereza. Esse é o lema do Ponto Nordeste, evento criado por Diógenes Vinícius, o DJ Dioh, há mais de 10 anos. O projeto surgiu de forma espontânea, quando ele montava o som em ações como Dia das Crianças, Virada Cultural e Praia da Estação.



Com o tempo, a ocupação ganhou público, tornou-se semanal e, após a pandemia, fixou-se às quartas-feiras, já regularizada pela prefeitura. Atualmente, o forró do Ponto Nordeste reúne cerca de 500 pessoas por semana no viaduto.



Este ano, o coletivo também passou a realizar ações extras, como a festa junina, que ocorreu excepcionalmente no domingo. Hoje (13/12), o projeto promove um festival em comemoração ao Dia Nacional do Forró, das 13h às 22h.



A programação reúne os DJs Edgar, Fidelis e Dioh, além de atrações como Wal Vitorino, Trio Classe A e Duka Santos & Meninos do Groove, que se apresentam pela primeira vez no Ponto Nordeste.

“Hoje em dia, o evento é um ponto de cultura”, diz Shari Simpson, produtora do Ponto Nordeste e parceira de Dioh. “Tudo pela contribuição com a cultura do forró pé de serra, com a difusão da música e da dança”, continua.



Segundo Shari, apesar do sucesso, a produção de eventos de grande porte está ligada a desafios. “O evento se mantém pela força da comunidade e, apesar de já ter licenciamento e autorização da prefeitura, o financiamento é sempre apertado”, conta.



Despesas com som, banheiro químico, logística e taxas são cobertas por pix colaborativo e parcerias com vendedores de bebida, comida e roupas. No festival, parte dos custos vem de rifa.



Há ainda a inscrição do Ponto Nordeste em editais, como o que será utilizado para o evento de 2026. No entanto, Shari afirma que é difícil garantir patrocínio contínuo para a festa semanal. “Temos buscado oportunidades, mas entendemos que, mesmo que um patrocínio seja obtido agora, ele pode não existir mais amanhã, daqui a seis meses ou um ano. Por isso, acreditamos que a sustentabilidade, no longo prazo, também depende do apoio do público”.



A programação do forró começa sempre às 18h. Quando há banda, o DJ abre a noite e o grupo entra por volta das 21h. Quando não há, os DJs se revezam no comando do baile, com Dioh como residente.

O caráter democrático, devido à gratuidade e à abertura do evento, é um pilar do projeto e também motivo de resistência. “O Ponto Nordeste já sofreu muito preconceito por ser na rua e de graça. Muita gente já chamou de forró de mendigo, pela presença da população de rua”, revela Shari.



“Qualquer pessoa se sente à vontade para dançar. Ninguém é excluído ou sofre preconceito. Em muitos forrós, mulher homossexual, por exemplo, não é chamada para dançar. Lá dançam homem com homem, mulher com mulher, todo mundo junto. É um espaço de liberdade, onde cada um pode ser realmente quem é”, afirma Diógenes Vinícius.



Entre os frequentadores do Ponto Nordeste está Morgana Ferreira, de 29 anos, que vai ao evento praticamente toda semana. Conta que aprendeu a dançar forró na infância com a avó. “Ela sempre foi muito ativa e me levava para dançar. Minhas primas tinham vergonha, porque forró era visto como coisa de velho. Mas sempre tive amor pela dança. Danço com ela até hoje”, revela.



Há cerca de três anos, Morgana conheceu o Ponto Nordeste por meio de um amigo e rapidamente o incorporou à sua rotina. “O Ponto é um encontro com a música, com os amigos e com outras tribos. Por ser gratuito, aparece gente de tudo quanto é tipo, e isso é o que diferencia o evento. Ali você conhece pessoas novas, troca aprendizados, fala sobre o que quiser. Não é um espaço de julgamento, é de acolhimento. É por isso que quase nunca falto”, conclui Morgana.

FESTIVAL PONTO NORDESTE

Neste sábado (13/12), das 13h às 22h, embaixo do Viaduto Santa Tereza, em frente à Serraria Sousa Pinto. Entrada gratuita. Informações sobre a rifa e as programações dos eventos semanais no Instagram @pontonordeste