Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NA CIÊNCIA

Morre Sergio Miceli, sociólogo e membro da Academia Brasileira de Ciências

Professor da USP e diretor-presidente da Edusp, Miceli foi renomado estudioso, já tendo sido orientado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/12/2025 15:43

compartilhe

SIGA
x
Sergio Miceli
Entre seus obras mais importantes estão a tese de doutorado "Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)", referência fundamental na sociologia, e a recente "Cultura e sociedade: Brasil e Argentina" (2014). crédito: Danilo Verpa/Reprodução

O sociólogo e professor Sergio Miceli Pessôa de Barros morreu hoje (12/12), em São Paulo, aos 80 anos. As informações são da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Miceli foi professor titular da USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), e diretor-presidente da Edusp (Editora da USP). O sociólogo também era membro titular da Academia Brasileira de Ciências. 

Leia Mais

Nascido no Rio de Janeiro, em 1945, ele se formou em ciências políticas e sociais pela PUC-Rio, em 1967. Se mudou para São Paulo no ano seguinte.

Na USP, fez mestrado em sociologia, de 1968 a 1971, e doutorado, de 1973 a 1978, com dupla titulação, orientado por Lêoncio Martins Rodrigues, em São Paulo, e pelo renomado sociológo francês Pierre Bourdieu, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. 

Sergio Miceli foi responsável pela organização e publicação de "A economia das trocas simbólicas" uma das primeiras coletâneas de textos de Bourdieu no Brasil. Em diálogo com o francês, Miceli formulou uma nova perspectiva analítica da sociologia, desta vez contextualista e baseada no método prosopográfico, da biografia coletiva.  

Tornou-se editor da Edusp na década de 1990, quando estabeleceu a Coleção de Ensaios Latino-Americanos da editora. Entre 1992 e 1995, foi diretor do Instituto de Estudos Econômicos Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP), onde coordenou a obra coletiva "História das Ciências Sociais no Brasil", com volumes em 1989 e 1995.

Entre seus obras mais importantes estão a tese de doutorado "Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)", referência fundamental na sociologia, além de "A elite eclesiástica brasileira" (1988), "Imagens negociadas" (1996), "Historia social de los intelectuales en América Latina" (2008) e "Cultura e sociedade: Brasil e Argentina" (2014).

Tópicos relacionados:

academia-brasileira-de-ciencias sociologia usp

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay